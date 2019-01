Congolees president Kabila blijft na eedaflegging van opvolger in presidentieel paleis wonen AW

03 januari 2019

13u09

Bron: Belga 3 Wie de volgende president van Congo wordt, is vier dagen na de verkiezingen nog steeds niet duidelijk. Vermoedelijk verschijnen de eerste uitslagen na zondag. Wel al duidelijk is dat het presidentieel paleis niet de officiële residentie van de nieuwkomer zal worden. Huidig president Joseph Kabila blijft er wonen.

De opvolger van Kabila zal huizen in de residentie die nog even van eerste minister Bruno Tshibala is. Aan Tshibala werd alvast gevraagd om op zoek te gaan naar een nieuwe woonst. Dat meldt de Congolese nieuwssite actualite.cd.



"Tshibala is sinds vorige week op de hoogte", zegt een bron aan de nieuwssite. "De verhuizingen gaan beginnen, net als de aanpassingswerken." Nog volgens die bron is het presidentieel paleis privé-eigendom van Kabila. "Hij heeft het verworven via de erfgenamen van Mobutu.”

Vertragingen bij de stembriefinzameling

Omdat de kiesbrieven veel trager dan gepland verzameld en geteld kunnen worden, verschijnen de verkiezingsuitslagen vermoedelijk pas na zondag. Dat meldde kiescommissievoorzitter Corneille Nangaa. Hij liet nog weten dat tot nu toe slechts 17 procent van de stembrieven verzameld werden. “We slapen niet”, klonk het. “We doen ons best om de resultaten op 6 januari te publiceren. Maar we kunnen natuurlijk ook geen ijzer met onze handen breken.”

Volgens Nangaa ligt de schuld bij de weigering van oppositie en middenveld om de stemcomputers te gebruiken om de resultaten te versturen. Tegen die plannen werd luid geprotesteerd omdat fraude zo makkelijker zou worden. “Nu betalen we voor ons eigen schandelijk gedrag: we hadden een oplossing voorgesteld, men heeft ze geweigerd, nu moeten we de gevolgen daarvan dragen.”