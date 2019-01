Congolees president Kabila blijft na eedaflegging van opvolger in presidentieel paleis wonen AW

03 januari 2019

13u09

Bron: Belga 0 Wie de volgende president van Congo wordt, is vier dagen na de verkiezingen nog steeds niet duidelijk. Wel al duidelijk is dat het presidentieel paleis niet de officiële residentie van de nieuwkomer zal worden. Huidig president Joseph Kabila blijft er wonen.

De opvolger van Kabila zal huizen in de residentie die nog even van eerste minister Bruno Tshibala is. Aan Tshibala werd alvast gevraagd om op zoek te gaan naar een nieuwe woonst. Dat meldt de Congolese nieuwssite actualite.cd.



"Tshibala is sinds vorige week op de hoogte", zegt een bron aan de nieuwssite. "De verhuizingen gaan beginnen, net als de aanpassingswerken." Nog volgens die bron is het presidentieel paleis privé-eigendom van Kabila. "Hij heeft het verworven via de erfgenamen van Mobutu.”