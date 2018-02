Congo wil sluiting van Belgisch consulaat-generaal in Lubumbashi kv

05 februari 2018

21u59

Bron: Belga 4 De Democratische Republiek Congo vraagt België zijn consulaat-generaal in Lubumbashi, de hoofdstad van de provincie Haut-Katanga, te sluiten, een teken van groeiende irritatie bij de autoriteiten in Kinshasa over wat ze bestempelen als "activisme" van de België. Zo is vanavond vernomen van een Congolese diplomatieke bron.

Tegelijkertijd heeft hebben de Congolese autoriteiten beslist om hun consulaat in Antwerpen te sluiten, verklaarde dezelfde bron aan het persagentschap Belga, die berichten hierover in het blad 'Jeune Afrique' bevestigde.

Verwacht wordt dat de nota over deze dubbele beslissing vanavond nog of dinsdag bij de Belgische ambassade in Kinshasa zal arriveren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel kon voorlopig "niets confirmeren", ook al werd er wel wat verwacht. Eerder op de dag hadden de Congolese autoriteiten immers het aantal wekelijkse vluchten van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines tussen Brussel en Kinshasa van zeven naar vier gereduceerd.

Het consulaat-generaal van Lubumbashi is samen met de ambassade in Kinshasa de enige consulaire instelling waarover België nog beschikt in DR Congo na de sluiting van het consulaat-generaal in Bukavu, de hoofdstad van de provincie Zuid-Kivu, in juni 2008 tijdens een andere diplomatieke crisis tussen Brussel en Kinshasa.

