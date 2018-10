Congo waarschuwt voor "tweede golf" van ebola bvb

13 oktober 2018

20u04

Bron: Belga 1 De Congolese autoriteiten waarschuwen vandaag dat het land geconfronteerd wordt met een "tweede golf" van de ebola-epidemie van nog niet bepaalde omvang in Beni (Noord-Kivu), in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo.

"Beni is getuige van een tweede golf van de ebola-epidemie, waarvan de omvang in dit stadium onbekend is. Het epicentrum, dat eerder in Mangina lag, ligt nu in Beni", zei Dr. Oly Ilunga, de Congolese minister van Volksgezondheid, tijdens een persconferentie. Momenteel zijn 16.202 mensen gevaccineerd. "De epidemie in Beni is een groot risico (...) en de situatie blijft zorgwekkend."

Sinds de uitbraak van de epidemie op 1 augustus zijn "in totaal 77 gevallen geregistreerd, waaronder 69 bevestigde en 8 waarschijnlijke gevallen in de stad Beni alleen", zei Dr. Ilunga.



Sinds het begin van de week zijn in Beni vijftien mensen overleden aan de ziekte", zo blijkt uit berekeningen van AFP op basis van de dagelijkse epidemiologische bulletins van het ministerie van Volksgezondheid.