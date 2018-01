Congo vraagt België bureau voor ontwikkelingssamenwerking in Kinshasa te sluiten Redactie

24 januari 2018

22u02

Bron: Belga 2 Het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft België gevraagd zijn in de Belgische ambassade in Kinshasa gevestigd bureau voor ontwikkelingssamenwerking te sluiten.

Dit is een antwoord op de Belgische beslissing om de ontwikkelingssamenwerking met zijn vroegere collega opnieuw te bekijken. Dit meldt het internetportaal Actualité.cd, dat zegt een nota van de Congolese minister van Buitenlandse Zaken Léonard She Okitundu te hebben geauthentificeerd.

De niet gedateerde en niet ondertekende nota, die ook bij Belga in Brussel is aangekomen, is niet geauthentificeerd door het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit zegt het document (nog) niet te hebben ontvangen.

Sluiting Schengen Huis

"Als gevolggeving aan de verklaringen van de verantwoordelijken voor het Belgisch buitenlands beleid van 4 en 10 januari om de bilaterale (ontwikkelings)samenwerking van de staat tot staat met de Democratische Republiek Congo op te schorten en de voor humanitaire hulp beschikbare financiering een andere bestemming te geven, heeft (het Congolese ministerie) de eer de Belgische regering ervan op de hoogte te brengen dat het nieuwe Belgisch Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking (Enabel) geen reden meer heeft om in de Democratische Republiek Congo te blijven. Het vraagt derhalve de consequenties te trekken die zich opleggen".

"Het maakt van deze gelegenheid gebruik de Belgische regering kenbaar te maken van zijn beslissing om binnenkort het Schengen Huis in Kinshasa te sluiten."

Dit Schengen Huis, naast de Belgische school in de Congolese hoofdstad, behandelt voor een reeks Europese landen (België, Frankrijk, Portugal, Oostenrijk, Finland, Luxemburg en Nederland) de dossiers van visa-aanvragen voor Congo. Het is actief sinds 2010.

Kritiek

Congo kreeg internationale kritiek te slikken over de beperkingen op bepaalde publieke vrijheden en de onderdrukkingen van manifestaties tegen president Joseph Kabila, opdat hij zich geen kandidaat zou stellen om zichzelf op te volgen.

Kinshasa stopte op 14 april vorig jaar de Belgisch-Congolese militaire samenwerking, na kritiek van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op de benoeming van Bruno Tshibala tot de nieuwe Congolese premier.