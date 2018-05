Congo start met vaccinatiecampagne tegen ebolavirus kv

20 mei 2018

03u00

Bron: Belga 0 In de Evenaarsprovincie, in het noordwesten van Congo, gaat maandag een vaccinatiecampagne van start tegen het ebolavirus. Dat maakte woordvoerder van de Congolese regering, Flory Kabange, zaterdag bekend.

Ongeveer zeshonderd personen zullen het vaccin krijgen, nadat ze rechtstreeks of onrechtstreeks in contact waren gekomen met de ziekte. "Het gaat in de eerste plaats om gezondheidspersoneel, personen die in aanraking kwamen met zieken, of personen die contact hadden met zij die contact hadden met zieken", zei Kabange.

Partners beloofden 300.000 vaccinaties aan Congo. Hoelang de operatie zal duren, is volgens Kabange onduidelijk. De regering bevestigde dat ze al 5.400 vaccinaties heeft ontvangen. De Congolese regering sprak zich ook uit tegen mogelijke isolatiemaatregelen tegen Congo. Ze is tevreden over "de kwaliteit en snelheid van de reactie". Kinshasa maakte vrijdag een plan bekend tegen de epidemie "met nationale draagwijdte".

In de jongste balans maakte de regering vrijdag gewag van 43 geregistreerde gevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie had het dezelfde dag over 45 gevallen, waarvan er 25 zijn overleden.

Meer over Flory Kabange

Congo