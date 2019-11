Congo ontvangt eerste lot van Belgisch ebolavaccin ttr

02 november 2019

13u27

Bron: belga 0 De Congolese autoriteiten hebben gisteren een eerste lot met 11.000 dosissen ontvangen van het ebolavaccin dat ontwikkeld werd door Janssen Pharmaceutica in België. Het vaccin zal worden toegediend aan de bevolking in de oostelijke provincies, waar het ebolavirus al meer dan een jaar woedt.

Het gaat om een tweede, complementair vaccin tegen ebola. Het eerste vaccin, rVSV-ZEBOV-GF dat gemaakt wordt door Merck, werd al toegediend aan 245.999 personen in de getroffen regio. Van het Belgische vaccin zouden uiteindelijk 50.000 dosissen worden gekocht. Midden deze maand starten de autoriteiten met een vaccinatiecampagne.

Het vaccin van Janssen richt zich tot mensen die niet rechtstreeks in contact komen met het virus. Er zijn twee dosissen vereist, met een interval van 56 dagen. Johnson & Johnson (het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica; nvdr) zegt 1,5 miljoen dosissen beschikbaar te hebben.

Ebola kostte in het oosten van Congo al aan 2.111 mensen het leven. Nog eens ruim 3.000 mensen raakten de afgelopen veertien maanden besmet. De WHO riep de noodsituatie uit. De uitbraak is de ergste sinds die van enkele jaren geleden in West-Afrika. Toen kwamen meer dan 11.000 mensen om het leven.