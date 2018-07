Congo laat olieboringen toe in nationale parken bvb

01 juli 2018

14u46

Bron: Belga 7 Congo zal olieboringen in beschermde nationale parken toelaten. De beslissing viel reeds op 8 juni op de ministerraad in Kinshasa, maar is pas vrijdag bekendgeraakt. In die parken leven met uitsterven bedreigde berggorilla's en andere bedreigde mensapen. Door hun unieke ecosystemen zijn de parken - Virunga en Salonga - opgenomen in de werelderfgoedlijst van Unesco.

In het oostelijk gelegen Virunga, aan het Edwardmeer, wordt ongeveer een vijfde van de oppervlakte vrijgegeven voor boringen. Ook in het centraal gelegen Salongapark, dat in het bekken van de Kongorivier ligt en als één van de grootste beschermingsgebieden van het regenwoud geldt, wordt binnenkort naar olie gezocht.

Proefboringen

In eerste instantie betreft het enkel proefboringen. Onbekend is nog of een internationaal energiebedrijf de rechten al heeft verzekerd van die boringen. Activisten van de groep Global Witness hadden in mei al gewaarschuwd voor de olieplannen van de Congolese regering.

Het om zijn biodiversiteit bekende Nationale Park Virunga, dat zich in Noord-Kivu uitstrekt over 7.800 vierkante kilometer, is de habitat van zowat een kwart van de nog levende berggorilla's (Gorilla beringei beringei), van olifanten en nijlpaarden. Salonga, met 36.000 km2 groter dan België, huisvest onder andere de dwergchimpansees (Pan paniscus), ook bekend als bonobo's.

Internationale kritiek

Enkele jaren geleden had een Britse firma, Soco International, olieboringen in Virunga overwogen. Dat zorgde voor internationale kritiek. Nadat een voor de Oscars genomineerde documentaire over het gebied was gemaakt, keerde Soco zijn kar. In 2014 trok het bedrijf zich uit Congo terug.

De regering gaat ervan uit dat in Virunga, het oudste nationale park van Afrika, zowat 6.758 miljard barrels olie uit de grond te halen zijn. Het park grenst aan Rwanda en Oeganda. Die grensstreek wemelt van de milities en gewapende bendes.

