Congo kondigt einde ebola-epidemie aan ADN

24 juli 2018

15u59

Bron: Belga, ANP 0 Het ministerie van Volksgezondheid van de Democratische Republiek Congo heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat de uitbraak van ebola achter de rug is.

"Na een observatieperiode van 42 dagen, zonder enig nieuw bevestigd geval, en in overeenstemming met de internationale gezondheidswetgeving, kondig ik vandaag, 24 juli 2018, het einde aan van de epidemie van de virusziekte ebola in de Evenaarsprovincie, in de Democratische Republiek Congo", klinkt het in een mededeling van de Congolese minister van Volksgezondheid Oly Ilunga.

De epidemie kondigde zich in april aan in het noordwesten van het Afrikaanse land. Snelle actie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Congolese autoriteiten voorkwam een dramatische verspreiding. Een van de maatregelen was de inenting van 3.300 personen in het risicogebied met een experimenteel vaccin.



De gevreesde virusziekte heeft voor zover kon worden nagegaan aan 33 mensen het leven gekost.