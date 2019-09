Congo gaat Belgisch ebolavaccin toedienen SVM

21 september 2019

21u56

Bron: Belga 2 De Democratische Republiek Congo wil een nieuw ebolavaccin gaan gebruiken dat afkomstig is van het Belgische bedrijf Janssen Pharmaceutica. Congo maakt nu al gebruik van het ebolavaccin van concurrent Merck.

Dat het nieuwe vaccin nu toch zou worden toegediend, is opmerkelijk. Eerder verzette de Congolese minister van Volksgezondheid Oly Ilunga zich er nog tegen. Hij nam enkele maanden geleden ontslag. Intussen is de man aangeklaagd voor het verduisteren van fondsen die moesten dienen voor de strijd tegen ebola.

Het vaccin van Merck werd sinds augustus 2018 toegediend aan meer dan 200.000 mensen. De dokter die in Congo verantwoordelijk is voor de strijd tegen ebola bevestigt nu dat ook het nieuwe vaccin gebruikt zal worden. De precieze startdatum is nog niet duidelijk.

“We hopen corridor te creëren”

"Dit vaccin levert geen problemen op voor de bevolking", aldus Jean-Jacques Muyembe. “Het is natuurlijk niet de bedoeling om beide vaccins te gaan mengen. We hopen een corridor te creëren van mensen die immuun zijn tegen het virus. Het vaccin van Janssen zou vooral gebruikt worden bij handelaars die regelmatig de grens met Rwanda oversteken en bij gemeenschappen die vertoeven in provincies naast het epicentrum van de ebola-uitbraak.”

Volgens Muyembe heeft een panel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al in mei aangeraden om een tweede vaccin te gebruiken. Maar de vorige minister van Volksgezondheid Ilunga verzette er zich tegen. Hij vreesde dit niet uitgelegd te krijgen bij de lokale bevolking omdat die nu al wantrouwig staat tegenover ebola-responsteams. Ilunga nam afgelopen zomer ontslag, waarna president Tshisekedi de verantwoordelijkheid voor de strijd tegen ebola op zich nam en Muyembe aanstelde als verantwoordelijke.

1,5 miljoen dosissen

Het vaccin van Janssen richt zich tot mensen die niet rechtstreeks in contact komen met het virus. Er zijn twee dosissen vereist, met een interval van 56 dagen. Johnson & Johnson (het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica; nvdr) zegt 1,5 miljoen dosissen beschikbaar te hebben.

Ebola kostte in het oosten van Congo al aan 2.111 mensen het leven. Nog eens ruim 3.000 mensen raakten de afgelopen veertien maanden besmet. De WHO riep de noodsituatie uit. De uitbraak is de ergste sinds die van enkele jaren geleden in West-Afrika. Toen kwamen meer dan 11.000 mensen om het leven.