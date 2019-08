Congo en partnerlanden verzamelen 523 miljoen euro voor strijd tegen ebola ES

23 augustus 2019

15u08

Bron: Belga 1 Buitenland De Democratische Republiek Congo (DRC) en haar partners hebben 579 miljoen dollar of 523,6 miljoen euro bijeengebracht op een conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ter bestrijding van de ebola-epidemie. Dat heeft de Congolese minister van Volksgezondheid gezegd aan radio Okapi van de Verenigde Naties. Al meer dan 1.930 mensen lieten het leven door de epidemie in het land.

"We zijn erin geslaagd om met alle partners alle benodigde middelen te mobiliseren, we hebben de 579 miljoen dollar verzameld die we nodig hebben om te vechten tegen ebola. De Rwandese minister van Volksgezondheid en ik hebben opnieuw contact opgenomen met de Wereldbank voor de versoepeling van de voorwaarden die nodig zijn voor de uitbetaling van de benodigde middelen," aldus interim-minister van Volksgezondheid Pierre Kangudia.

Hij sprak donderdag bij zijn terugkeer naar Kinshasa vanuit Brazzaville waar sinds maandag de 69ste zitting van de WHO-Afrika werd gehouden in aanwezigheid van de directeur-generaal van het VN-agentschap, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyessus.

“Al meer dan 1.934 doden”

In totaal zijn er 2.877 gevallen geregistreerd sinds het begin van de tiende ebola-epidemie in Congo.

Sinds 1 augustus 2018 zijn er 1.934 doden gevallen in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en in het naburige Ituri, op de grens met Oeganda, Rwanda en Burundi. Er werden 862 mensen genezen verklaard, volgens de laatste cijfers die zijn vrijgegeven door de autoriteiten.