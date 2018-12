Confrontaties in Jemenitische havenstad Hodeida ondanks staakt-het-vuren KVDS

14 december 2018

23u05

Bron: Belga 0 In de strategisch belangrijke havenstad Hodeida in Jemen is vanavond geweld losgebarsten. Dat getuigen inwoners, die onder meer spreken van artilleriegeschut. Nochtans was er gisteren in Zweden een akkoord bereikt over een "onmiddellijk" staakt-het-vuren voor de fel bevochten kuststad.

Het was het orgelpunt van een week onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de internationaal erkende regering van Jemen en de Houthi-rebellen.

Rebellen

In het akkoord staat dat de regeringstroepen en de rebellen zich "de komende dagen" uit Hodeida en de haven zullen terugtrekken. De stad wordt gecontroleerd door de Houthi-rebellen, maar was het doelwit van een offensief van de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, die steun verleent aan aanhangers van de internationaal erkende regering.





Hodeida is strategisch belangrijk omdat de haven een aanvoerroute is voor het merendeel van de humanitaire hulp voor Jemen. De vier jaar durende burgeroorlog heeft het land naar de rand van de hongersnood geduwd. Er vielen ongeveer 10.000 doden. Tot 20 miljoen mensen zijn bedreigd met hongersnood, aldus de VN.

Troepen die trouw zijn aan de Jemenitische president Abd Rabbo Mansour Hadi, krijgen (lucht)steun van de militaire coalitie onder leiding van het soennitische buurland Saoedi-Arabië. De Houthi's, die tot de sjiitische tak van de islam behoren, krijgen de steun van Iran, de aartsvijand van de Saoedi's.