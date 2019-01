Confrontatie Trump-aanhangers en indiaanse Amerikaan: het échte verhaal achter de virale video TVC Daimy Van den Eede

23 januari 2019

14u19

Bron: CNN, AP 0 Wat is er afgelopen vrijdag in Washington écht gebeurd tussen de groep katholieke jongeren en de inheemse oorlogsveteraan Nathan Phillips? De video over het incident werd herhaaldelijk verspreid en lokte polariserende reacties uit.

Het begon allemaal toen één persoon een video op Instagram postte waarin te zien is hoe scholier Nick Sandmann zich respectloos zou hebben gedragen tegenover de inheemse oorlogsveteraan Nathan Phillips. De jongeman was samen met enkele medeleerlingen naar de Amerikaanse hoofdstad Washington afgezakt om deel te nemen aan de March for Life, een betoging tegen abortus. Nathan Phillips nam die dag deel aan de Mars van het Inheemse Volk.

Op de beelden lijkt de jongeman hem de weg naar het Lincoln Memorial te versperren en hem met een uitdagende glimlach te vernederen. Ondertussen scandeerden zijn medeleerlingen racistische slogans.

Vierentwintig uur later waren de beelden overal te zien op sociale media, nieuwssites en de televisie.

Hoe komt het dat deze video zich zo snel verspreidde?

Kaya Taitano woonde de Mars van het Inheemse Volk ook bij en filmde het hele incident. Die avond zette ze om 19.33 uur een fragment van het filmpje op haar Instagrampagina en de volledige video op haar Youtubekanaal. Haar instagrampost telde toen 179.000 views.

Wanneer twitteraar ‘Talia’ om 23.13 uur de beelden deelde en haar mening over het incident gaf, begon het vuurtje pas echt te lopen. “Deze MAGA-loser (een afkorting voor Make America Great Again, red.) valt vol leedvermaak een Amerikaan van Indiaanse komaf lastig”, schreef het account bij de video. Social media influencers, bekende mensen en ook enkele journalisten retweeten haar bericht.

Vals account

Voordat Twitter maandag het account van ‘Talia’ offline haalde, werd het filmpje 2,5 miljoen keer bekeken en werd het meer dan 14.400 keer geretweet. CNN ontdekte dat het account zich voordeed als de Californische docent ‘Talia’ en dat het een profielfoto van een Braziliaanse blogger gebruikte.

Herhaaldelijk online gezet

Zoals het bij de meeste videos die viraal gaan gaat, werden de originele beelden van Kaya Taitano steeds opnieuw gedownload en online gezet door andere mensen. Het originele filmpje op haar Youtubekanaal bereikte 4,5 miljoen mensen, maar reposts van haar video bereikten een nog grotere populariteit

Wanneer mediakanalen het nieuws wilden oppikken, was het moeilijk om tussen al deze verschillende video’s de originele beelden terug te vinden. CNN slaagde er echter in om Taitano te vinden en onderzocht de volledige videobeelden. Daarin is te zien hoe de groep conservatieve jongeren in conflict was geraakt met aanhangers van de Black Hebrew Israelites, een vrij brede beweging van zwarten die beweren van de Israëlieten uit de Bijbel af te stammen. Wanneer Phillips voelde dat de gemoederen tussen de twee groepen hoog begonnen op te lopen, besliste hij actie te ondernemen en te bemiddelen.

“Flagrante leugens”

Zondag reageerde Nick Sandmann op het voorval. Volgens hem zijn het allemaal “flagrante leugens”. Net als Phillips, wou ook hij de situatie net de-escaleren, stelt hij.

Volgens hem werd de opgehitste sfeer vooral door de zwarte betogers veroorzaakt. Hij zegt gehoord te hebben hoe “vier Afro-Amerikaanse betogers ons beledigden met denigrerende uitspraken en scheldwoorden”. Ze zouden “kinderen van incest”, “rechtse homo’s” en “toekomstige schoolschutters” gescandeerd hebben.

De conservatieve scholieren reageerden daarom met een soort van ceremoniële dans vergelijkbaar met een haka, “om tegengewicht te bieden aan de haatdragende dingen die ze ons toeriepen”.

Daarop kwamen volgens Sandmann ook de inheemse veteranen af op de conservatieve jongeren. “Ik heb niet met Phillips (de veteraan, red.) gesproken, ik heb geen gebaren gemaakt of andere agressieve bewegingen. Om eerlijk te zijn was ik verbaasd en verward dat hij mij benaderde. We waren al uitgescholden door één groep van betogers en toen de volgende groep op ons toekwam was ik bang dat de situatie uit de hand zou lopen. Ik geloofde dat ik door kalm en bewegingsloos te blijven de situatie net zou stabiliseren”, vertelt Sandmann.

Het hele fragment kunt u hier bekijken. De haka-achtige dans van de leerlingen begint na een uur en tien minuten. De veteraan verschijnt twee minuten later.