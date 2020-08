Confrontatie met overlevenden en 29-jarige schutter bij proces in Nieuw-Zeeland Michelle Desmet

23 augustus 2020

13u31

Bron: AP, Reuters 1 Het proces tegen de 29-jarige Brenton Harrison Tarrant gaat morgen van start in Nieuw-Zeeland. De Australiër pleitte schuldig aan 51 beschuldigingen van moord, 40 van poging tot moord en één beschuldiging van het plegen van een terroristische daad. Aya Al-Umari is een van de meer dan zestig overlevenden en familieleden van slachtoffers die aanwezig zullen zijn bij het proces.

Op 15 maart 2019 werd de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch opgeschrikt door een terroristische aanslag. De schutter sloeg toe in twee moskeeën in de stad waarbij 51 slachtoffers het niet overleefden. Het was de ergste gruweldaad in de moderne geschiedenis van het land en leidde tot nieuwe wetten die de dodelijkste soorten semi-automatische wapens verbieden.

Aanslag gelivestreamd via Facebook

Na de aanslag werden er wereldwijd protocollen gewijzigd voor sociale media omdat de schutter zijn aanval livestreamde op Facebook die door honderdduizenden mensen werd bekeken.

De zus van een van de slachtoffers vertelde dat ze gerechtigheid wil voor wat er gebeurd is. Haar 35-jarige broer Hussein was een van de doden in de Al Noor-moskee. In haar verklaring, die ze deelde met AP, zegt ze dat ze rouwt om het verlies van haar broer. “Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe het voelt om de ene dag te lunchen met je broer en hem op de andere te begraven”, schrijft ze.

Eerste terroristische aanslag in de geschiedenis van het land

Tarrant heeft zijn advocaten ontslagen en gaat zichzelf vertegenwoordigen tijdens het vierdaagse proces dat maandag van start gaat. Het is de eerste terroristische veroordeling in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland.

Hij kan ervoor kiezen om het woord te nemen zodra de slachtoffers hebben gesproken, hoewel de rechter waarschijnlijk alle pogingen om dat te doen zal vermijden. Tarrant zou de eerste persoon in Nieuw-Zeeland kunnen zijn die tot levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating. Het land schafte de doodstraf af in 1961.

Er mogen slechts 35 personen per keer aanwezig zijn. Het proces zal ook gestreamd worden in zeven aangrenzende rechtszalen. Rechter Cameron Mander zei dat hij zich realiseerde dat de gerechtelijke procedure voor veel van de slachtoffers “uitputtend en frustrerend is”.

Verboden live-verslaggeving

“Een proces wordt door sommigen beschouwd als een moment van opluchting, ook voor de moslimgemeenschap”, luidt het. Live-verslaggeving is verboden zodat niet alles dat wordt gezegd in de rechtbank, openbaar wordt gemaakt. De slachtoffers kunnen er ook voor kiezen om anoniem te blijven.

Premier Jacinda Ardern zal van dichtbij de hoorzitting nauwlettend volgen. “Ik denk niet dat er woorden zijn die ik kan gebruiken om het leed te verlichten”, vertelde ze.

