Conflict tussen Rusland en Oekraïne escaleert: “Russen beschieten Oekraïens schip, twee gewonden” Oekraïens oorlogskabinet in spoedzitting bij elkaar LH TT

25 november 2018

14u51

Bron: BBC, Reuters, Belga 19 Oekraïne beschuldigt Rusland ervan een van zijn schepen te hebben beschoten. Eerder werden Russische grenswachten er al van beschuldigd een van de Oekraïense boten voor de Krim te hebben geramd. Als reactie op het opnieuw oplaaiende conflict heeft Rusland de Straat van Kertsj, de verbinding tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov, geblokkeerd. De Oekra ïense regering roept het oorlogskabinet in spoedzitting bij elkaar en vraagt dat ook de VN-Veiligheidsraad bij elkaar zou komen.

Russische schepen “hebben het vuur geopend op een groep schepen van de Oekraïense marine”, zo verklaarde die laatste in een communiqué. Bij de beschieting van een klein artillerieschip zouden twee Oekraïense soldaten gewond zijn geraakt. Meer details ontbreken voorlopig, maar het incident zou een grote escalatie van het conflict tussen beide landen kunnen veroorzaken. Volgens een woordvoerder heeft de Oekraïense president Petro Porosjenko onder andere de legertop en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie samengeroepen voor crisisoverleg.

De Oekraïense marine zegt in een verklaring over het geramde schip dat de “agressieve acties” plaatsvonden toen drie van zijn schepen vanuit de Zwarte Zee naar Marioepol aan de Zee van Azov voeren (zie kaart onderaan). Een sleepboot zou daarbij schade hebben geleden aan zijn motor, vangrail en romp. Op Twitter verscheen een video van de aanvaring.

The moment of the collision of the 🇺🇦#Ukrainian and 🇷🇺#Russian ships. pic.twitter.com/BI5WQEFEII Capt(N)(@ Capt_Navy) link

“Provocerende acties”

De Zee van Azov ligt ten oosten van het Krim-schiereiland, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Volgens de Russische autoriteiten waren de Oekraïners zonder de toestemming de grens overgestoken en bevonden de schepen zich in Russische wateren, en maakten de Oekraïeners zich schuldig aan “provocerende acties”.

Maar volgens Oekraïne waren de Russen ingelicht over hun plan om de schepen te verplaatsen van Odessa naar de Zee van Azov. Volgens de Oekraïense marine is de Russische actie een schending van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. De drie schepen werden volgens Oekraïne door Rusland in beslag genomen.

De Oekraïense ambassadeur bij de Verenigde Naties, Volodymyr Yelchenko, heeft gevraagd dat de VN-Veiligheidsraad bij elkaar zou komen om zich over het incident te buigen, zo kondigde hij op Twitter aan.

За дорученням Президента @poroshenko негайно звертаємося до Ради Безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями! https://t.co/MKrvGsQG1P Volodymyr Yelchenko(@ YelchenkoUN) link

Zee geblokkeerd

Als reactie heeft Rusland de Straat van Kertsj, de verbinding tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov, geblokkeerd met een cargoschip. Oekraïense marineschepen kunnen daardoor niet huiswaarts keren richting de Zee van Azov, melden Russische media. Sinds president Poetin in 2014 de Krim van Oekraïne afnam en annexeerde is de toegang biedende straat van Kertsj aan beide zijden Russisch.

De Straat van Kertsj is de smalle passage tussen de Krim en het vaste land van Rusland. De ruim 18 kilometer brede straat verbindt de Zwarte Zee en de noordelijker gelegen Zee van Azov. Zowel Rusland als Oekraïne grenzen aan de Zee van Azov, die in feite een binnenzee van beide landen is. Vandaar dat er vaak Oekraïense schepen doorheen willen varen.

Brug

Probleem voor Oekraïne: sinds president Poetin in 2014 de Krim van Oekraïne afnam en annexeerde is de toegang biedende straat van Kertsj aan beide zijden Russisch. De Russen bouwden afgelopen jaren bovendien een brug over de straat van Kertsj en het vasteland. De Russen beheersen de facto de toegang tot de Zee van Azov, tot ergernis van Oekraïne. Dat land beschuldigt Rusland van pesterige controles van schepen die aanmeren in Oekraïense havens zoals Marioepol of Berdjansk.

Rusland is eerder dit jaar ook door de Verenigde Staten beschuldigd van het bemoeilijken van het scheepvaartverkeer naar Oekraïne door de smalle zeestraat. Washington riep Moskou op te stoppen met wat het “intimidatie van de internationale scheepvaart” noemt richting Oekraïne. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de vermeende intimidatie onderdeel van de “ondermijning van Oekraïne” waar Rusland al langere tijd mee bezig zou zijn.