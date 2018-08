Conflict tussen Canada en Saoedi-Arabië escaleert: Saoedische maatschappij schrapt vluchten naar Canada KVE

07 augustus 2018

07u42

Bron: Belga 0 De diplomatieke rel tussen Saoedi-Arabië en Canada lijkt nog niet te bekoelen. De door de staat gecontroleerde luchtvaartmaatschappij Saudia schrapt vanaf volgende week alle vluchten van en naar Toronto, zo kondigde het bedrijf gisteravond aan.

De regering in Riyad is misnoegd over het standpunt van Canada na de arrestatie van de vrouwenrechtenactiviste Samar Badawi, de zus van al gevangengenomen activist en schrijver Raif Badawi. Zowel de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland, als de Canadese ambassade riep eind vorige week op tot de vrijlating van de Badawi's en "alle andere vreedzame mensenrechtenactivisten".

Het Saoedi-Arabische ministerie van Buitenlandse Zaken gaf de Canadese ambassadeur in Riyad maandagochtend plots 24 uur om het land te verlaten, terwijl het tegelijk zijn eigen ambassadeur in Ottawa terugriep. "De stellingname van Canada is een openlijke en flagrante inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van het koninkrijk Saoedi-Arabië en in strijd met de meest elementaire internationale normen en alle internationale handvesten over de betrekkingen tussen staten", luidde het in een forse reactie.

Freeland gaf gisteravond te kennen "diep bezorgd" te zijn over de ontwikkelingen. "Canada zal altijd opkomen voor de bescherming van de mensenrechten, waaronder vrouwenrechten en de vrijheid van meningsuiting eender waar in de wereld", zei ze.