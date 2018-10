Conflict om Saoedische verdwenen journalist doet olieprijzen stijgen: "Wij reageren op elke maatregel met een strengere maatregel" AW

15 oktober 2018

09u49

Bron: Belga 0 Dat de verdwijning van Saoedische journalist Jamal Khashoggi heel wat teweeg brengt, was al duidelijk. De Turkse autoriteiten beschuldigden Saoedi-Arabië van moord waarop de Saoedische autoriteiten dreigden met ernstige reacties. Eentje daarvan is vandaag al voelbaar want de olieprijzen gaan in stijgende lijn.

"Saoedie-Arabië zal op elke maatregel reageren met een sterkere maatregel", aldus het Saoedische ministerie. Gevreesd wordt dat het land zijn olierijkdom als een politiek wapen zou kunnen inzetten. De eerste maatregel is allicht een reactie op Amerikaans president Donald Trump. Hij beloofde de Saooedi's "streng" te straffen als zou blijken dat Saoedi-Arabië achter de verdwijning zit van de kritische journalist Jamal Khashoggi.



Indien Saoedi-Arabië effectief zijn oliereserves zou inzetten als politiek wapen, zou dat een breuk betekenen met het verleden. Het koninkrijk heeft altijd de olieprijzen boven politiek geplaatst. Het zou van de oliecrisis van 1973 geleden zijn dat Saoedi-Arabië zijn oliereserves als politiek wapen heeft ingezet. Waarnemers zien het dan ook als weinig waarschijnlijk dat de oliestaat zo'n drastische maatregel zou nemen.

Mysterieuze verdwijning Khashoggi

Khashoggi verdween op 2 oktober, nadat hij een bezoek bracht aan het Saoedische consulaat in Istanbul om er documenten voor zijn huwelijk op te halen. Volgens de Saoedi-Arabische regering verliet de journalist het consulaat weer en raakte hij daarna vermist. De Turkse autoriteiten zeggen echter dat Khashoggi in het consulaat zelf werd omgebracht en stellen daar ook bewijzen voor te hebben. De Saoedi's ontkennen.



De 59-jarige Khashoggi staat erom bekend een criticus te zijn van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Vorig jaar vluchtte hij naar de Verenigde Staten, waar hij voor The Washington Post werkte.