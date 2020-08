Conferentie in Boston heeft mogelijk geleid tot 20.000 besmettingen KVE

26 augustus 2020

17u47

Bron: CNN 0 Een conferentie in de Amerikaanse stad Boston die door 200 mensen werd bijgewoond in februari, heeft mogelijk geleid tot 20.000 besmettingen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waar CNN over bericht.

Het ging om een biotechconferentie van de Amerikaanse farmareus Biogen die gehouden werd van 26 tot 27 februari in het Marriott Long Wharf hotel. Het bleek achteraf een “perfecte storm” voor een zogenoemd ‘superspreading event’ dat kan in verband gebracht worden met wel 20.000 gevallen.

“Dit is geen rigoureuze schatting, maar geeft wel een idee van de enorme schaal waarop de verspreiding plaatsvond”, zei Bronwyn MacInnis, een wetenschapper bij het Broad Institute die aan het onderzoek meewerkte. Maar dat er een introductie was van het virus op de conferentie, was “gewoon pech” volgens de onderzoeker.

Timing

De timing van het event was wel cruciaal. Eind februari waren de mensen zich nog niet bewust van het risico op een pandemie. Maar alles veranderde toen razendsnel. Was de conferentie een week later geweest, dan was ze wellicht afgelast. “Het event vond plaats op een moment dat er nog niet massaal getest werd en er van mondmaskers en social distancing nog geen sprake was”, aldus MacInnis.

“De andere kritische factor was de populatie waarin het virus terechtkwam: mensen die van veel verschillende plaatsen naar hier waren gekomen (waaronder sommige plekken waar het coronavirus al circuleerde) en die vervolgens naar huis terugkeerden, vaak mét het virus maar zonder het te weten”, legde de wetenschapper uit.

Bij 90 mensen die een link hadden met de conferentie, werd het virus vastgesteld. Het zou uitgroeien tot een echt ‘superspreading event’.

Februari 2020 is ondertussen bijna een half jaar geleden en was een periode waarin de algemene kennis over het coronavirus beperkt was Biogen

“Februari 2020 is ondertussen bijna een half jaar geleden en was een periode waarin de algemene kennis over het coronavirus beperkt was”, liet Biogen dinsdag weten in een schriftelijke verklaring aan CNN. “We hielden ons nauwgezet aan de geldende officiële richtlijnen. We zouden nooit willens en wetens iemand in gevaar hebben gebracht. Toen we hoorden dat een aantal van onze collega’s ziek waren geworden, wisten we niet dat het coronavirus de oorzaak was, maar we brachten onmiddellijk de volksgezondheidsautoriteiten op de hoogte.”

Samenwerking

De farmaceut is in april een samenwerking aangegaan met het Broad Institute om medische gegevens uit te wisselen en de kennis over Covid-19 te vergroten. De nieuwe studie waar ook onderzoekers van het MIT en Harvard aan meewerkten- maar die nog niet door vakgenoten is beoordeeld - verscheen dinsdag op MedrXiv, een preprint-server voor de geneeskunde.

De gouverneur van Massachusetts, Charlie Baker, vertelde dinsdag tijdens een persconferentie dat hij het evenement van Biogen in februari zag als een “baanbrekende gebeurtenis” in het verloop van de coronapandemie in Boston en omgeving. “En dat moet niet beschouwd worden als een vingerwijzing. Toen was er nog maar weinig geweten over het virus. Nu zijn de spelregels veranderd”, besloot hij.

Lees ook:

OVERZICHT. Hier kan je als Belg nog op reis (en hier niet): nu ook Parijs verboden gebied, nog amper een Spaanse provincie in het groen