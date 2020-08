Conducteur laat passagier in ‘middle of nowhere’ uitstappen omdat hij weigert mondmasker te dragen aan boord van TGV KVE

19 augustus 2020

12u09

Bron: LCI, France 3 0 Een ongewoon incident zondagmiddag op de TGV van Parijs naar Nice. Een passagier weigerde een mondmasker te dragen aan boord, waarna de treinbegeleider de hogesnelheidstrein uitzonderlijk liet stoppen in het station van een kleine stad. Daar moest de passagier zonder pardon van boord.

Een conducteur vroeg de passagier om een mondmasker op te zetten bij het controleren van de tickets op de trein. Toen de passagier weigerde, werd een boete van 135 euro opgelegd. Maar nog steeds wilde de reiziger geen mondmasker opzetten.

De treinbegeleider bracht vervolgens de machinist op de hoogte waarop de TGV een ongeplande stop maakte in het station van Le Creusot in het departement Saône-et-Loire. Normaal zou de trein niet stoppen voor Marseille. De passagier moest uitstappen in Le Creusot waar hij werd opgewacht door medewerkers van de security.



Treinexploitant SNCF heeft bevestigd dat de trein vijf minuten stil heeft gestaan tijdens de ongeplande stop. De treinbestuurder kon de vertraging goedmaken. De TGV arriveerde op tijd in Nice.

“Jammer dat het zover is moeten komen, maar de gezondheid én veiligheid van iedereen is onze prioriteit”, tweette Alain Krakovitch, directeur van de Franse spoorwegen (SNCF Voyages).

Nos agents #SNCF de la sécurité sont assermentés & habilités à verbaliser pour non port du masque.Ils le sont aussi pour obliger les récalcitrants à quitter le train pour «trouble à l’ordre public».

Dommage d’en arriver là, mais la santé et la sécurité de tous est notre priorité https://t.co/zZSRLKALsp Alain Krakovitch(@ alainkrakovitch) link