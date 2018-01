Condoleezza Rice: "Kim Jong-un is eigenlijk veel slimmer dan ik dacht" Karen Van Eyken

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice zegt dat ze denkt dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un eigenlijk heel pienter is en nog veel slimmer dan ze dacht.

Rice maakte de opmerkingen afgelopen weekend tijdens een vraaggesprek met David Axelrod op CNN dat onder meer ging over de tweets van Trump met betrekking tot het nucleaire programma van Noord-Korea.

"Hoe hij de Zuid-Koreanen benaderde, is pienter. De beslissing om naar de Olympische Spelen te gaan, is slim", zei de politica terwijl ze verwees naar Kims toenadering tot Zuid-Korea om de militaire spanningen tussen de twee landen te verminderen.

Rice, die diende onder voormalig president George W. Bush, denkt dat Kim Jong-un zich in een meer geïsoleerde situatie bevindt dat zijn vader. "Hij is zeker roekelozer. Ik vraag me soms af of hij echt gelooft wat hij zegt", aldus Rice. "Hij zegt dat hij de VS kan vernietigen maar dat is omdat iedereen in zijn entourage die het tegendeel beweert, gedood wordt. En dat weerhoudt iedereen ervan om hem de waarheid te vertellen."

Tijdens het interview ging het ook over de tweet van Donald Trump waarin hij beweerde over een grotere nucleaire knop te beschikken dan Kim Jong-un. "Dergelijke tweets dragen niets bij", meende Rice. "Ik ben geen fan van de tweets. Ik ben er geen voorstander van om een beleid te voeren aan de hand van dergelijke korte berichten. Maar ik vind bovendien dat de bewuste tweet niet zo veel aandacht verdiende in de media."

"Ja, een nucleaire oorlog is een serieuze aangelegenheid", besloot Rice. "Maar mensen moeten nu niet meteen denken dat er een oorlog met Noord-Korea gaat uitbreken omdat de president een omstreden tweet heeft verstuurd."

