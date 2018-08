Concurrentie van Uber drijft taxichauffeurs New York tot wanhoop: zes pleegden zelfmoord Michael Persson

08 augustus 2018

16u20

Bron: de Volkskrant 0 New York kampt met zelfmoorden onder taxichauffeurs. De reden: de explosieve toename van het aantal Uber- en Lyft-taxi’s in de stad. De apps beconcurreren reguliere taxi’s en verergeren het verkeersinfarct in New York. Vandaag vergadert de gemeenteraad over maatregelen.

Het altaartje in het kantoor van de Taxi Workers Alliance, de taxivakbond in New York, is minimaal. ‘We zullen jullie herinneren’, staat er in rode letters boven een papier met daarop zes namen. Met zwarte klustape is er een witte roos bijgeplakt en een plastic guirlande omheen gedrapeerd. Krantenknipsels hebben koppen als ‘Dood & Taxi’s’ en ‘Chauffeur Gedwongen tot Zelfmoord’. Op een foto staat een heer in een trots pak naast zijn glimmende auto. Douglas Shifter, heet hij. Een van de zes namen.

