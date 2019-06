Concert in Madagaskar eindigt in chaos: 15 bezoekers doodgedrukt, tientallen gewonden mvdb

26 juni 2019

22u48

Bron: ANP 1 Zeker vijftien mensen zijn in Madagaskar doodgedrukt bij een stadion in hoofdstad Antananarivo. Ook raakten minstens 75 mensen gewond, zeggen de autoriteiten.

In het stadion zou een concert worden gehouden om Onafhankelijkheidsdag te vieren. Daarom waren duizenden mensen naar het gebouw gegaan. Het is onduidelijk wat precies misging. Volgens sommige getuigen wilde het publiek al naar binnen, maar was slechts één kleine deur geopend.

In september viel ook al een dode tijdens een vergelijkbaar incident bij het stadion. Toen raakten ook tientallen mensen gewond. Dat gebeurde in de aanloop naar een voetbalwedstrijd.