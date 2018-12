Computerwetenschapster schiet dochter (14) dood omdat ze na heftige confrontatie hulpdiensten probeerde te bellen Sven Van Malderen

21 december 2018

21u36 0 Een vrouw uit Kent (Washington) wordt beschuldigd van moord op haar veertienjarige dochter. Natalie Gulizia belde de hulpdiensten nadat ze gezien had hoe haar vader getaserd en vastgebonden werd door haar moeder. Die beslissing zou ze met haar leven bekopen. De ouders waren na veertien jaar huwelijk in een heuse vechtscheiding verwikkeld geraakt.

Het drama speelde zich vorige dinsdag af in het huis van Michael Gulizia. Het was de twaalfjarige zoon die Svetlana Laurel binnenliet. Hij was op dat moment alleen thuis, zijn vader en zus woonden een actie voor het goede doel bij.

Volgens de jongen was het nog maar de tweede keer dat zijn moeder naar hun woning kwam. Svetlana vroeg hem daarom een rondleiding te geven, maar ze had duidelijk andere plannen. In zijn slaapkamer overmeesterde ze hem en bond ze hem aan handen en voeten vast. Om hem koest te houden, stak ze ook een sok in zijn mond. Als hij toch een kik durfde geven, zou hij met de taser bewerkt worden. Vervolgens stak ze een tirade af over zijn vader en benadrukte ze hoe hard hij haar leven kapotgemaakt heeft.

Door het lint

Toen Michael en Natalie rond 20 uur thuiskwamen, viel ze haar ex-man meteen aan met de taser. Ook hij werd vastgebonden met de tiewraps.

De dochter zag intussen haar kans schoon om naar boven te rennen en de hulpdiensten te bellen. Ze kreeg echter niet de tijd om haar oproep te beëindigen.

De telefonist van dienst kon nog opvangen hoe Svetlana helemaal door het lint ging. “Je bent de politie aan het bellen. Ik ga je kop eraf knallen”, klonk het. Daarna volgde effectief een dodelijk schot.

Tegen de muur geramd

Toen Svetlana daarna ook haar ex-man probeerde dood te schieten, weigerde het pistool plots dienst. In dat korte moment van verwarring kon Gulizia -nog steeds vastgebonden- haar met zijn schouder tegen de muur rammen. Hij wist zo het wapen te veroveren, even later stormde de politie binnen.

Het koppel had elkaar in Houston (Texas) leren kennen omdat ze toen beiden voor het lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing werkten. Michael is een expert in ruimtevaarttechnologie, Svetlana kwam aan de bak als computerwetenschapster. Op oudejaarsavond 2001 gaven ze elkaar het jawoord. Na een passage in Californië verhuisden ze naar de staat Washington.

Drie jaar geleden kwam er echter een einde aan hun sprookje. De twee begonnen een stevig robbertje uit te vechten over het financiële aspect van de scheiding. Toen een rechter ook nog eens het hoederecht over haar kinderen afnam, sloegen de stoppen helemaal door. Met deze gewelddadige uitbarsting als trieste climax...