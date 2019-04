Computerfoto laat zien hoe schoonheidsprinsesje JonBenét Ramsey (6) er vandaag uit zou zien TVC

12 april 2019

10u21

Bron: Daily Mail 0 John Ramsey, de vader van het vermoorde Amerikaanse schoonheidskoninginnetje JonBenet Ramsey, deelde in een documentaire nooit eerder getoonde foto’s van zijn dochter. Een van de foto’s toont het meisje enkele uren voordat ze dood werd aangetroffen in de kelder van het ouderlijke huis in Colorado. Een computerfoto laat ook zien hoe het meisje er vandaag op 28-jarige leeftijd uit zou hebben gezien.

“In mijn hoofd zal ze altijd zes jaar blijven”, zegt John Ramsey wanneer hij naar het onbekende gezicht op de computerfoto kijkt. “Ik kan me niet voorstellen dat ze ouder wordt.”

Het kindsterretje werd dood gevonden in de kelder van haar ouderlijke huis, acht uur nadat ze als vermist was opgegeven door haar moeder. Ze was gewurgd, had een zwaar hoofdletsel en was mogelijk ook seksueel misbruikt. In het huis werd ook een briefje gevonden waarin 105.000 euro losgeld werd gevraagd. De zaak bleek bijzonder mysterieus en kreeg heel wat aandacht in de media.

Al snel deden de wildste theorieën de ronde over de moord en daarbij werd ook gewezen naar haar ouders en haar broer. Maar de gezinsleden werden in 2008 officieel buiten beschuldiging gesteld, twee jaar nadat moeder Patsy aan kanker stierf. “Patsy was er niet bij toen we als verdachten werden uitgesloten”, zegt de vader. “Maar ik ben er zeker van dat ze het nieuws heeft meegekregen waar haar ziel nu ook mag zijn.” John maakte in de serie ook duidelijk dat hij nooit heeft gedacht dat zijn zoon de dader zou kunnen zijn.

Pedofiel

Begin dit jaar bekende een pedofiel van 54, Gary Oliva, in enkele van zijn brieven uit de cel het kleine meisje “per ongeluk” te hebben gedood. Hij kwam jaren geleden al als verdachte in het vizier, maar de politie was niet onder de indruk van die ‘bekentenis’. Er zouden namelijk geen nieuwe elementen zijn opgedoken in het onderzoek.

Vooralsnog blijft de zaak onopgelost, 22 jaar na de feiten.