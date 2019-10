Computerfabrikant HP schrapt komende drie jaar 9.000 banen IB

04 oktober 2019

03u57

Bron: Belga 0 De Amerikaanse computer- en printerfabrikant HP heeft vandaag een groot herstructureringsplan aangekondigd. Het plan, dat van HP een meer digitaal en servicegericht bedrijf moet maken, schrapt wereldwijd tot 9.000 van de 55.000 banen.

Het banenverlies van 7.000 tot 9.000 zal worden gespreid over drie jaar en zal onder meer vrijwillige pensionering en pre-pensionering omvatten, zegt HP in een verklaring.

Het herstructureringsplan, gepresenteerd door Enrique Lores, de nieuwe CEO die op 1 november de touwtjes in handen neemt, moet HP in staat stellen zich aan te passen aan de nieuwe consumptiepatronen van haar klanten, met name op het gebied van inktpatronen, die lang de echte melkkoe van het bedrijf zijn geweest.

Services

HP wil zich meer richten op services. Zo wil het printers aan lage prijzen verkopen; in ruil daarvoor moet de consument zich wel engageren om inktpatronen bij HP te blijven aankopen.

Het bedrijf schat dat het met deze herstructurering in staat zal zijn om vanaf het fiscale jaar 2022 een miljard dollar per jaar te besparen.