Complotdenker Alex Jones opgepakt voor dronken rijden (maar trekt dat in twijfel) mvdb

11 maart 2020

10u50 0 Alex Jones, een controversiële vlogger die met zijn website complotdenken groot heeft gemaakt, is in het Texaanse Travis County opgepakt voor rijden onder invloed.

De man blies in de nacht van maandag op dinsdag (plaatselijke tijd) positief en moest de cel in. Hij kwam vrij na het betalen van een borgsom van 3.000 dollar (ruim 2.600 euro).

Sandy Hook

Jones (46) runt Infowars, een website en radiozender waarin hij voor een miljoenenpubliek aan de lopende band samenzweringen de wereld instuurt. Ouders van een van de twintig schoolkinderen die in 2012 om het leven kwamen bij het bloedbad op de Sandy Hook-school in Newton (Connecticut), sleepten hem voor de rechter na zijn jarenlange bewering dat de kinderen niet waren doodgeschoten, maar als acteurs een toneelstukje hadden opgevoerd. Ze deden dit om het vrije Amerikaanse wapenbezit aan banden te leggen, dixit Jones. Iets waar hij vorig jaar onder ede verklaarde geen spijt over te hebben. De rechter legde hem in december een boete van 100.000 dollar (ruim 88.000 euro ) op.

Jones zou Jones niet zijn als hij nu ook de reden van de aanhouding in twijfel trekt. Enkele uren na zijn vrijlating trok hij op zijn radioprogramma daarover fel van leer. De veertiger verklaarde dat zijn alcoholgehalte onder de wettelijke limiet lag. Een snelheidsovertreding was de echte reden waarom hij handboeien omkreeg, luidt het. De man reed naar eigen zeggen 72 km/h waar hij 65 mocht. De pakkans in Travis County (inclusief grootste stad Austin) op rijden onder invloed ligt volgens critici te laag. De complotdenker voelt zich geviseerd en stelt dat de politie met zijn aanhouding een voorbeeld wou stellen.