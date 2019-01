Complete vernedering voor Europese Unie? Amerikaanse regering degradeert officiële status zonder medeweten diplomaten TT

08 januari 2019

18u36

Bron: Belga, The Guardian 0 De Europese Commissie vraagt overleg met de Amerikaanse regering over de degradatie van de diplomatieke status van de Europese Unie in Washington. Verschillende media berichten dat de regering-Trump de Europese vertegenwoordiging in de Amerikaanse hoofdstad enkele rijen achteruit heeft gezet in de protocollaire pikorde, en dat zonder dat de EU daarvan wist. Een teken aan de wand van hoe Trump de EU behandelt, aldus critici.

De diplomatieke status van de Europese Unie zou gedegradeerd zijn van ‘staat’ naar ‘internationale organisatie’. Bovendien zou Washington de Europeanen niet op de hoogte hebben gebracht van de beslissing, in diplomatieke kringen zo goed als een complete vernedering. Naar verluidt kwam de beslissing pas aan het licht in de marge van de staatsbegrafenis van president George W. Bush.

"We begrijpen dat er een recente verandering heeft plaatsgevonden in de wijze waarop het Amerikaanse protocol de diplomatieke voorrangslijst implementeert", zo reageerde de woordvoerster van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini nog enigszins neutraal. "We overleggen momenteel met de relevante diensten bij de overheid over de mogelijke implicaties voor de Europese delegatie in Washington." Voor het overige wou de woordvoerster geen commentaar kwijt.

Upgrade weer teruggeschroefd

Het was onder voormalig president Barack Obama dat de Europese vertegenwoordiging een diplomatieke upgrade had verkregen. Dat die status nu opnieuw wordt teruggeschroefd, is alweer een teken aan de wand dat de trans-Atlantische relaties onder Obama's opvolger Donald Trump onder grote druk staan. Zo voerde Washington vorig jaar nog hogere taksen op de import van Europees staal in.

Nicholas Burns, voormalig staatssecretaris voor politieke zaken in de regering-Bush, spreekt in The Guardian over “een gratuite en compleet onredelijke sneer naar de EU door de regering-Trump”. “Het valt samen met Trumps campagne om de EU af te schilderen als een concurrent, en niet als een partner. Het zet de delegitimering van internationale en supranationale organisaties verder. Maar de Amerikanen mogen niet vergeten dat de EU onze grootste handelspartner en grootste investeerder is. Trumps hele beleid richting de EU blijft de foute kant opgaan.”