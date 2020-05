Compensatie voor 120.000 huizenbezitters aardbevingsgebied in Groningen jv

26 mei 2020

22u21

Bron: ANP 1 Ruim 120.000 Groningers kunnen aanspraak maken op een regeling ter compensatie van de waardedaling van hun woningen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat blijkt uit een eerste analyse, meldt de Nederlandse Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De zogenoemde Waardedalingsregeling wordt vanaf 1 september stapsgewijs ingevoerd.

Een eerste analyse wijst uit dat ruim 90.000 woningen in Groningen te kampen hebben gehad met verminderde waardeontwikkeling. De huizen waren, vergeleken met soortgelijke woningen in vergelijkbare, andere delen van het land, minder gewild, zo stelt de commissie. Ongeveer 120.000 mensen zijn in die periode geheel of deels eigenaar geweest van een woning waar dit probleem speelde, zo meldt TCMG.

Gedupeerden kunnen hun verzoek om schadevergoeding indienen bij het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De kosten van de toegekende vergoedingen worden daarna verhaald op de Nederlandse Aardolie Maatschappij, de NAM.



Vanaf 1 september wordt een begin gemaakt voor woningeigenaren in de twee gemeenten met de meeste schade: Appingedam en Loppersum. Twee maanden daarna volgen meer gemeenten.