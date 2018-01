Commotie, ook in ons land, om wat Franse ex-pornoactrice zegt:

"Vrouw kan genieten bij verkrachting" FT & AD

Brigitte Lahaie De Franse tv-ster en ex-pornoactrice Brigitte Lahaie (62) krijgt er flink van langs na haar opmerking in een tv-debat gisteravond. " Ook van verkrachting kun je genieten", zei ze toen. Haar uitspraak verhitte ook de gemoederen bij de Waalse radiozender, want daar werd aan luisteraars hun mening gevraagd. "Een brug te ver", zeggen politici.

Lahaie is één van de ondertekenaars van de omstreden brief waarin een groot aantal vrouwen eerder deze week stelde dat mannen mogen blijven proberen vrouwen te versieren. De brief werd mede ondertekend door Catherine Deneuve, die bang is dat #MeToo mannen ervan weerhoudt vrouwen het hof te maken. Lahaie maakte haar opmerking in een debat naar aanleiding van die brief, op de Franse zender BFM TV.



Caroline de Haas, een bekende Franse feministe, vond de publieke stellingname van haar seksegenoten te ver gaan. Volgens De Haas staat het geweld dat met seksuele intimidatie gepaard gaat, het genot voor vrouwen per definitie in de weg. Ze wees er ook op dat slachtoffers van aanranding nadien moeite hebben om nog genot te ondervinden tijdens een vrijpartij. Hierna merkte Lahaie op: "Ik wil je er wel op wijzen dat vrouwen kunnen genieten bij een verkrachting.” Dat leidde vanmorgen tot veel bittere reacties, onder meer van slachtoffers van verkrachting in het praatprogramma ‘C’est vous qui le dites’, op de Franstalige omroep RTBF.

Verschillende politici vinden het een brug te ver dat presentator Benjamin Maréchal inging op Lahaies uitspraak. "Ontoelaatbaar" en "onaanvaardbaar voor een openbare omproep", zei Franstalig mediaminister Jean-Claude Marcourt daarover. Coalitiepartner cdH vindt dat er voor presentator Maréchal “geen plaats meer is” bij de openbare omroep. De waakhond voor audiovisuele media, CSA, kreeg intussen al twaalf klachten binnen.

Lichamelijke reactie

Minder prettig voor Lahaie was dat ook haar mede-ondertekenaars van de Deneuve-brief zich meteen van haar distantieerden. Wel vonden sommigen dat ook de makers van het programma wat te verwijten valt. Lahaie, die zelf jarenlang een programma had over relaties en seks, werd niet gevraagd haar opvallende stelling toe te lichten.

Dat deed ze vanmorgen zelf alsnog. Ze had niet de bedoeling wie dan ook te kwetsen en betreurde dat ze haar opmerking niet had kunnen uitleggen, maar ze nam van haar uitsprak verder niets terug: "Het is gewoon waar dat vrouwen bij verkrachting een orgasme kunnen hebben.” En dat klopt, volgens seksuologen. Het is een puur lichamelijke reactie, klinkt het. Net als mannen die bij seksueel geweld ook een erectie kunnen krijgen.