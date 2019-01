Commotie om Amsterdamse kinderopvang die kleintjes blootsvoets door sneeuw laat lopen Tom Tates

24 januari 2019

16u15

Bron: AD.nl 0 Een kinderopvang in Amsterdam is onder vuur komen te liggen, omdat het piepjonge kinderen bij temperaturen ver onder nul op blote voeten door de sneeuw laat rondlopen. Volgens de Hestia Kinderopvang gaat het om een van oorsprong Duitse methode die de gezondheid van kinderen bevordert.

Het Nederlandse kinderdagverblijf zette de afgelopen dagen ettelijke sneeuwwandelfoto's op Facebook. Daarop zijn kinderen te zien terwijl ze met blote beentjes en voetjes door een laag poedersneeuw struinen.

De reacties op de kiekjes liegen er niet om. “Gelijk sluiten die tent”, oppert iemand. Weer een ander noemt de praktijken, die door Hestia ‘sneeuwtrappelen’ worden genoemd, ‘kindermishandeling'. Ook wordt gesteld dat het kinderdagverblijf dergelijke foto's van half ontklede kinderen nooit op sociale media had mogen zetten. “Een grove schending van hun privacy”, luidt een van de vele reacties. Of: “Zó zielig dit.” De kinderen zijn op de foto's overigens wel onherkenbaar.

Een woordvoerster van de opvang zegt vandaag ‘plat te zijn gebeld'. “De telefoon staat roodgloeiend. Iedereen wil weten wat er in vredesnaam bij ons aan de hand is. In onze ogen helemaal niks.” Het personeel is geschrokken van de commotie en heeft vandaag besloten per e-mail een uitgebreid statement en uitleg te geven over de praktijken die volgens velen niet door de beugel kunnen.

“Gezondheidsbevorderend”

Volgens Hestia, dat meerdere vestigingen heeft, is het sneeuw- of watertrappelen iets wat dagelijks met kleintjes wordt gedaan in de aangesloten kinderdagverblijven.

Directeur Ileen Purperhart volgde in 2007 in Duitsland een opleiding om de zogenoemde Kneipp-methode onder de knie te krijgen. “In de periode tussen 2003 en 2004 is door zo’n honderd kinderartsen in Duitsland onder 2.500 gezinnen onderzoek gedaan naar de effecten van de Kneipp-methode. Die methode betreft hydrotherapie, waarbij water centraal staat", staat in het statement van Hestia, dat zich pionier in Nederland van de werkwijze noemt. Ook wordt gesteld dat de praktijk met (ijs)koud en warm water ‘bewezen gezondheidsbevorderend werkt’.

Ouders zijn volgens het bedrijf op de hoogte van dit beleid en weten ook dat er foto's van het sneeuwtrappelen op Facebook zijn gezet. Eerst werden de beelden intern verspreid. Toen daar geen reacties op kwamen, besloten ze die in breder verband te delen.

Onschuldig

Het bedrijf wil benadrukken dat de Kneipp-methode er wellicht in de ogen van leken vreemd uitziet, maar in werkelijkheid onschuldig is.

“Gedurende het jaar gaan de kinderen op onze kinderdagverblijven vlak voor het slapen ongeveer tien tellen met hun voeten in koud water trappelen. Daardoor wordt onder anderen de bloedsomloop gestimuleerd, infectieziekten verminderd en de kinderen vallen in een rustigere en diepere slaap”, staat in de verklaring. “Vanuit die zienswijze is er de afgelopen dagen getrappeld in verse sneeuw."

Medewerkers

De kleintjes worden maximaal tien seconden aan de sneeuw blootgesteld. “Aangezien ze direct daarna naar binnen gaan en gaan slapen, liepen sommige kinderen in een jurk, shirt en luier.”

Dat de medewerkers op de foto's wel een jas aan hebben, wordt als volgt verklaard. “De reden dat onze pedagogisch medewerkers soms wel met een jas buiten lopen, is dat zij langere tijd buiten zijn om de kinderen te begeleiden.” Tijdens het Kneipp-getrappel loopt het personeel overigens ook op blote voeten. “Ook dat is op de foto's te zien.”

Meer over Hestia

samenleving

familie

Duitsland

Facebook