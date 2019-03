Commissie waarschuwt: “EU zal uitstel niet zomaar goedkeuren” ADN KV

14 maart 2019

20u25

Bron: Belga 0 De Europese lidstaten zullen niet zomaar instemmen met het Britse verzoek om de brexit uit te stellen tot na 29 maart. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Vlaams minister-president Geert Bourgeois hoopt dat uitstel uiteindelijk zal leiden tot afstel.

Het Britse Lagerhuis heeft premier Theresa May vanavond het mandaat gegeven om de Europese leiders om uitstel van de brexit te vragen tot na 29 maart.

Maar dat uitstel zal niet zomaar goedgekeurd worden, waarschuwt de Europese Commissie. "De unanieme goedkeuring van de lidstaten is nodig", reageert een woordvoerder. "Het is aan de lidstaten om dat verzoek te overwegen, met de noodzaak om het functioneren van de Europese instellingen te vrijwaren als prioriteit en met aandacht voor de redenen voor en de duur van het mogelijke uitstel", klinkt het. Volgens de woordvoerder is Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker "constant in contact met alle Europese leiders".



De Europese staatshoofden en regeringsleiders ontmoeten elkaar volgende week donderdag en vrijdag voor een Europese top. Vermoedelijk beslissen ze dan over uitstel van de brexit.

Ik blijf hopen dat de Britten uiteindelijk terugkomen op de brexit. Geert Bourgeois, Vlaams minister-president

“Een uitstel dient gekoppeld te worden aan een voorstel van Britse kant”, zegt ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). De Britten moeten met een concreet voorstel over hoe het nu precies verder moet over de brug komen. Uitstel kan tot 30 juni, zoals May vraagt, of langer, zegt Bourgeois. Voor een verlenging tot 30 juni zal May wel één van haar rode lijnen moeten verschuiven en bijvoorbeeld in de douane-unie met de EU moeten blijven, vindt hij. Daarnaast hoopt Bourgeois dat het uitstel uiteindelijk zal leiden tot afstel. “Ik blijf hopen dat de Britten uiteindelijk terugkomen op de brexit”, klinkt het.

Bourgeois wil in elk geval dat “al het mogelijke gedaan wordt om de Vlaamse jobs en de Vlaamse welvaart te beschermen”.

