Commissie VS: Boeing 737 MAX is “fundamenteel gebrekkig en onveilig” kv

06 maart 2020

21u45

Bron: Belga 0 De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de afgelopen maanden onderzoek voerde naar de twee dodelijke crashes met een Boeing 737 MAX, heeft vandaag scherpe kritiek geuit op de luchtvaartregulator én op de vliegtuigbouwer zelf. Ze verwijt hen een reeks design- en veiligheidsblunders, die leidden tot een "fundamenteel gebrekkig en onveilig" vliegtuig.

In een samenvattend en voorlopig rapport van de commissie Transport en Infrastructuur staat onder meer dat er al bij de ontwikkeling van het vliegtuig door Boeing technische mankementen waren. De commissie verwijt de vliegtuigbouwer "een gebrek aan transparantie en pogingen om informatie te verdoezelen".

Ook de Federal Aviation Administration krijgt ervan langs. De onderzoekscommissie stelt dat haar certificering "ruimschoots ontoereikend" was. Er wordt opgeroepen om deze procedure te herzien bij het ontwikkelen van nieuwe toestellen. De FAA had volgens het rapport ook voldoende signalen om in te grijpen na de eerste crash, in oktober 2018 in Indonesië. Na die crash voerde de autoriteit volgens het rapport een risicoanalyse uit. Daaruit bleek dat zonder software-update "er tijdens de levensduur van de 737 MAX-vloot naar schatting nog vijftien dodelijke crashes zouden gebeuren". "Toch liet de FAA de toestellen verder vliegen, terwijl ze samen met Boeing werkte aan een oplossing. Dat bleek een tragisch verkeerde beoordeling", aldus het rapport, want in maart 2019 stortte opnieuw een 737 MAX neer, in Ethiopië.



Het rapport, hoewel nog maar voorlopig, is het resultaat van bijna een jaar van hoorzittingen, interviews met verantwoordelijken en het uitpluizen van honderdduizenden pagina's aan documenten. "Onze commissie is erin geslaagd om de verschillende factoren te belichten die een vliegtuig dat niet luchtwaardig was toch in dienst hebben laten gaan, hetgeen geleid heeft tot de tragische en vermijdbare dood van 346 mensen", aldus Peter DeFazio, Democraat en voorzitter van de commissie.

De Boeing 737 MAX wordt al bijna een jaar aan de grond gehouden. Het is niet duidelijk wanneer de toestellen weer zullen mogen vliegen.