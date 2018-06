Commissie fluit Francken terug: "Europa gaat nooit het Australische model volgen. Geen pushbacks!" Redactie

Bron: Belga 0 De Europese commissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken brandt het voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om het Europese asielmodel te vervangen door een Australisch model helemaal af. "Dat is geen model dat wij in Europa ooit gaan volgen", zegt Dimitris Avramopoulos.

Francken zette zijn pleidooi vandaag kracht bij in de marge van een vergadering van de EU-ministers in Luxemburg. De staatssecretaris wil evolueren naar een model waarbij enkel nog beperkte legale asielmigratie een mogelijkheid is. Illegale immigratie wil hij onmogelijk maken.

Gevraagd naar de verklaringen van Francken zei commissaris Avramopoulos dat Europa het Australische model "nooit" zal volgen. Vooral het terugsturen van migranten op bootjes ziet hij niet zitten. "De Europese migratiepolitiek wordt geleid door een principieel respect voor de fundamentele mensenrechten en respect voor het principe van non-refoulement. Dat principe staat ingeschreven in de Conventie van Genève en die is de gouden standaard van het Europese beleid."

Contraproductief

Ook met de bewering van Francken dat de hervorming van de Dublin-verordening "dood" is, is Avramopoulos het niet eens. "Die hervorming is niet dood, tenzij iemand haar wil doden. Zulke verklaringen helpen niet, ze zijn alleen maar contraproductief." Avramopoulos wees erop dat de vorige hervorming van het Europese asielsysteem acht jaar duurde, en dat het nog altijd zijn ambitie is om sneller te gaan.

De Europese ministers geraakten het vandaag dan wel niet eens over nieuwe regels de afhandeling van asielaanvragen, maar dat wil volgens de Commissie dus niet zeggen dat de hervorming van 'Dublin' op een dood spoor zit. "Er is nu een basis voor discussie binnen de Europese Raad", zei Avramopoulos.

In eigen land haalden de Franstalige oppositiepartijen PS, Ecolo en DéFI snoeihard uit naar Francken. Voor PS-voorzitter Elio Di Rupo gaan de uitspraken van Francken "het verstand te boven".