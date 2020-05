Commissie: “Ene EU-lidstaat zal sneller herstellen dan andere" ttr

06 mei 2020

13u29

Bron: belga 0 Hoewel het coronavirus in de hele Europese Unie heeft toegeslagen, zal er tussen de verschillende lidstaten een groot verschil zijn in de omvang van de recessie en de snelheid van het herstel. En dat vormt een bedreiging voor de eenheidsmarkt en de eurozone, zo waarschuwt de Europese Commissie.

"Hoe goed landen uit deze crisis komen, zal afhangen van de ernst van de pandemie en hoe streng de maatregelen waren die ze namen", legde eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni uit tijdens een persconferentie. Ook het gewicht van de zwaarst getroffen sectoren, bijvoorbeeld het toerisme, speelt een rol.

Alle EU-lidstaten zullen volgens de laatste prognoses van de Commissie dit jaar in een recessie belanden. Er is echter een groot verschil in de omvang van de krimp. Zwaar door corona getroffen landen als Spanje en Italië staan voor een achteruitgang van meer dan 9 procent. Andere grote lidstaten, zoals Duitsland (-6,5 procent) of Polen (-4,3 procent), krijgen het minder zwaar te verduren volgens de berekeningen van de Commissie.

Verschillend tempo

Ook de snelheid van herstel verschilt danig. Tegen eind volgend jaar zouden in de EU alleen Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Slovakije en Polen hun economie weer op het niveau van net voor de pandemie kunnen tillen. "Daar staat tegenover dat de output van Italië, Spanje en Nederland meer dan 2 procent onder het niveau van eind 2019 zou liggen", zei Gentiloni.

De eurocommissaris ziet in die verschillen een gevaar. "Zulke ongelijkheid vormt een bedreiging voor de eenheidsmarkt en de eurozone", stelt hij. Alleen een gezamenlijke Europese aanpak kan daar een dam tegen vormen, denkt hij. Er wordt momenteel aan zo'n strategie gewerkt.

Gentiloni is niet bezorgd dat minder getroffen landen daarbij dwars zullen liggen. In de voorbije weken is volgens de Italiaan een "bewustzijn" gegroeid onder de regeringen. "Het is een economisch bewustzijn dat we fundamentele zaken riskeren zoals een gelijk speelveld op de eenheidsmarkt en convergentie in de eurozone. Als we dat verzwakken, zullen de gevolgen voor alle Europeanen heel slecht zijn."

