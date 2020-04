Commandant die noodklok luidde na corona-uitbraak op vliegdekschip op non-actief gezet KVDS

03 april 2020

09u25

Bron: CNN, NBC News 0 114 van zijn 4.800 bemanningsleden hebben intussen positief getest op het nieuwe coronavirus, maar het Amerikaanse leger neemt het de commandant van vliegdekschip USS Theodore Roosevelt niet in dank af dat hij eerder deze week openlijk de noodklok luidde over de situatie aan boord. Hij is intussen van zijn bevel ontheven omdat hij “een foute inschatting” maakt van de situatie.

Commandant Brett Crozier schreef in een memo aan het Pentagon dat het virus zich razendsnel verspreidde op zijn schip en dat de situatie aan boord nijpend was. De USS Theodore Roosevelt meerde aan in Guam, een Amerikaans gebied in de Grote Oceaan ten zuiden van Japan, en Crozier vroeg onmiddellijke hulp om zijn bemanning in quarantaine te plaatsen.

Wereldnieuws

De San Francisco Chronicle publiceerde de brief, waardoor die opeens wereldnieuws werd. En dat komt de commandant nu duur te staan. Het hoofd van de Amerikaanse marine Thomas Modly meldde donderdag dat Crozier van zijn bevel ontheven was. De reden: omdat hij “een bijzonder slechte inschatting” had gemaakt en “een vuurstorm” gecreëerd had door de memo veel te breed te verspreiden, met tussen de 20 en 30 mensen in kopij.





Het leger zegt dat er geen bewijs is dat de man de memo zelf lekte naar de pers, maar het nam de maatregel omdat “de complexiteit van de uitdaging van de corona-uitbraak op zijn schip zijn capaciteit om professioneel te handelen overschaduwde, terwijl professioneel handelen op dat moment vereist was”. “We waren allemaal heel verbaasd dat het in de San Francisco Chronicle stond en dat was de eerste keer dat ik er over hoorde”, aldus Modly.

Modly verwijt de commandant dat hij de hiërarchie van de marine niet volgde en zijn memo over een onbeveiligd systeem verstuurde. Dat vergrootte het risico op een lek. “Hij had een punt en het was goed dat hij het probleem aankaartte, maar de manier waarop was onaanvaardbaar.”

Lees ook: Coronavirus verspreidt zich razendsnel op vliegdekschepen: Amerikaanse defensie in Stille Oceaan is bedreigd, commandant luidt noodklok

Bekijk ook:

Vrouw gaat door de carwash, maar vergeet kapotte ruit



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.