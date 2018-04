Comey was "zeker van Clintons overwinning" toen hij de zaak rond haar e-mails heropende Joeri Vlemings

Bron: The Guardian 0 "Terugkijken is altijd handig, en als ik het opnieuw mocht doen, zou ik sommige dingen anders aanpakken." Dat schrijft ex-FBI-directeur James Comey in zijn nieuwe boek A Higher Loyalty. Hij verwijst daarmee naar "die vreselijke zaak" over het e-mailgedrag van de toenmalige Democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Amper elf dagen voor de verkiezingsdag op 8 november 2016, bracht hij het Congres op de hoogte dat het bewuste onderzoek zou heropend worden. "Ik ging er net als iedereen van uit dat zij zou winnen", beweert hij.

Het liep enigszins anders, dat is geweten. Niet Hillary Clinton maar de voor schertsfiguur versleten Republikein Donald Trump werd de nieuwe VS-president. In het kamp van Clinton werd al snel na de nederlaag met de vinger gewezen naar James Comey, die "de geschiedenis voor altijd wijzigde" met zijn interventies. De voormalige directeur van de FBI zei daarover vorig jaar in mei dat "de gedachte dat hij invloed zou gehad hebben op de verkiezing hem lichtjes misselijk maakte". Hij stelde zich naar eigen zeggen destijds vooral de vraag "wat de FBI, Justitie en Clintons eigen kabinet zou aangewreven worden als pas ná achteraf zou uitkomen dat er nog een onderzoek naar haar liep".

Betere communicatie

Maar in zijn boek geeft hij toe dat hij toch fouten heeft gemaakt. Zoals tijdens de persconferentie in juli 2016, toen hij wist dat de FBI niet zou aanraden om Clinton te vervolgen, maar zijn betoog bewust zo'n tien minuten lang opbouwde naar die conclusie, in plaats van ze al in het begin mee te geven. "Ik dacht dat ze na dat nieuws niet meer aandachtig naar mij zouden luisteren, maar achteraf bleek het risico op verwarring alleen maar groter door het gedraal." Hij schrijft: "Belangrijker nog, ik zou nu proberen om de houding van Clinton beter te omschrijven... Mijn gebruik van de woorden 'extreem slordig' klonk bijna vanzelfsprekend in vele oren als de juridische term 'grove nalatigheid', ook al wisten bedachtzame advocaten wel waarom dat niet hetzelfde was."

Comey schrijft ook nog dat een "briljante en rustige" advocate uit zijn team hem nog voor zijn briefing op 28 oktober 2016 aan het Congres had gevraagd: "Moet u er geen rekening mee houden dat wat u van plan bent, zou kunnen helpen om Donald Trump tot president te laten verkiezen?" Comey gaf een duidelijk antwoord: "nee". Tot vandaag staat hij nog altijd achter die keuze voor transparantie die hij cruciaal vindt voor de "onafhankelijke" FBI.