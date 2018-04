Comey-memo's tonen aan dat Poetin tegenover Trump opschepte over Russische prostituees Redactie

Bron: Reuters; Belga 1 Amerikaans president Donald Trump uitte geregeld zijn bezorgdheid over het oordeel van zijn nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn. Dat schreef gewezen FBI-baas James Comey in de memo's over zijn gesprekken met Trump. Ook maakte de president zich zorgen over lekken en de loyaliteit van zijn medewerkers. Daarnaast tonen de memo's aan dat Poetin opschepte tegen Trump over de Russische prostituees. Reuters kon de memo's, die gisteren werden overhandigd aan het Huis van Afgevaardigden, inkijken.

De 15 bladzijden bevatten de notities van Comey over een reeks gesprekken met de president, die plaatsvonden in de weken en maanden voor zijn ontslag in mei vorig jaar. Comey verschaft onder andere details over een diner in het Witte Huis, waarop Trump hem zei dat hij loyaliteit verwachtte. Maar ook over een ontmoeting in de Trump Tower in New York in januari 2017, net voor Trumps inauguratie. Comey sprak de - toen nog - president elect over het dossier van een zogenaamde ontmoeting in 2013 tussen Trump en enkele prostituees in Moskou.

Russische prostituees

De Russische president Vladimir Poetin heeft blijkbaar tegenover zijn Amerikaanse collega Donald Trump opgeschept dat Rusland de "mooiste prostituees ter wereld" heeft, zo blijkt ook uit de memo's.

In een notitie gaat het om het dossier van een vroegere Britse spion volgens wie Moskou mogelijk compromitterend materiaal over Trump zou bezitten. Trump heeft gezegd het onaangenaam te vinden dat zijn vrouw Melania zou kunnen denken dat hij in 2013 in Moskou plezier zou hebben gehad met vrouwtjes van plezier. Poetin blufte tegen hem dat zijn land "enkele van de schoonste hoeren in de wereld heeft".

De Amerikaanse president heeft intussen al gereageerd op Twitter. "De memo's van James Comey tonen duidelijk aan dat er GEEN COLLUSIE en GEEN OBSTRUCTIE was", tweet Trump. "Hij lekte ook geclassificeerde informatie. WOW! Zal de heksenjacht verdergaan?"



James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue? Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Michael Flynn

Veel van de inhoud van de memo's was ook al te lezen in Comey's boek A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership, dat deze week verschenen is. Daarin schildert Comey de Republikeinse president af als een 'maffiabaas' die persoonlijke loyaliteit belangrijker vindt dan de wet en die weinig aandacht heeft voor moraliteit of de waarheid.



De vrijgegeven memo's maken deel uit van het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van november 2016, en bevatten meer details over de gesprekken tussen Comey en Trump.

Eén memo gaat bijvoorbeeld over een ontmoeting op 8 februari 2017 met toenmalig Witte Huis-stafchef Reince Priebus, twee weken nadat waarnemend minister van Justitie Sally Yates het Witte Huis had gewaarschuwd dat nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn gelogen had over een ontmoeting met de Russische ambassadeur.

In de memo staat te lezen dat Priebus vroeg of "dit een privé-conversatie is", en of Comey "een FISA-bevel heeft voor Mike Flynn", waarmee hij verwees naar de Foreign Intelligence Surveillance Act, die procedures voorschrijft voor toezicht en het verzamelen van inlichtingen.

Mediaberichten ontkrachten

Tijdens het diner in het Witte Huis in januari zei Trump tegen Comey dat Flynn "ernstige beoordelingsproblemen" had. Volgens Comey volgde de opmerking van Trump nadat hij vernomen had dat er vertraging was opgetreden bij het retourneren van een felicitatietelefoontje van een buitenlandse leider.



Volgens een memo in februari verzocht Priebus Comey en andere FBI-topmensen om "mediaberichten over de communicatie tussen Trumps medewerkers en Russen, waarvan de inlichtingendiensten op de hoogte waren, publiekelijk te ontkrachten". Ze weigerden dat te doen.

Trump ontsloeg Comey in mei 2017, toen hij het FBI-onderzoek naar de vermeende Russische bemoeienissen in de presidentsverkiezingen leidde. Zijn memo's werden geschreven voor zijn ontslag, dat leidde tot de aanstelling van speciaal onderzoeker Robert Mueller om het onderzoek verder te zetten.

