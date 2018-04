Comédienne geeft vlijmscherpe monoloog over Trump, dochter Ivanka en Witte Huis-woordvoerster (en de Republikeinen kunnen er niet mee lachen) IVI

29 april 2018

12u05

Bron: The Guardian, CNN, C-Span 0 Gisterenavond heeft in de Amerikaanse hoofdstad Washington het jaarlijkse White House correspondents’ dinner plaatsgevonden. Dat is hét evenement voor politiek journalisten, analisten en politici. President Donald Trump was, net als vorig jaar, niet aanwezig. Maar dat heeft comédienne Michelle Wolf - bekend van The Daily Show - er niet van weerhouden om tijdens haar standup heel wat grappen richting Trump en zijn team te sturen. Niet iedereen kon echter lachen met de vlijmscherpe opmerkingen van Wolf. Voormalig woordvoerder Sean Spicer noemde de monoloog "smerig en bedroevend".

“Zoals een pornoster zegt als ze seks gaat hebben met een Trump: ‘laten we dit snel afhandelen’”, zo begon Wolf haar monoloog. De komiek verwees daarmee meteen naar de rechtszaak van pornoster Stormy Daniels tegen president Trump. “Het is 2018 en ik ben een vrouw, je kan me niet doen zwijgen", reageerde Wolf op het geroezemoes in de zaal. "Tenzij je Michael Cohen inzet om me 130.000 dollar te geven." Cohen is Trumps advocaat, waarvan Daniels beweert geld te hebben gekregen om te zwijgen over haar ontmoeting met Trump.

De comédienne zette ook meteen andere politici op hun plaats: “Een herinnering voor iedereen: ik ben hier om grappen te maken, ik heb geen agenda, ik wil hier niets bereiken. Dus iedereen van Congress die hier aanwezig is, jullie zullen jullie hier thuis voelen."

“Ik zal wat vertellen over mezelf. Ik ben 32 jaar, dat is een vreemde leeftijd. Ik ben tien jaar te jong om dit evenement te leiden en twintig jaar te oud voor Roy Moore”, sneerde Wolf. Roy Moore is de Republikein die vorig jaar de senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Alabama verloor nadat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van het aanranden van tienermeisjes.

Sarah Sanders

President Trump heeft voor het tweede jaar op rij zijn kat gestuurd, maar wel aanwezig op het diner: Witte Huis- woordvoerster Sarah Huckabee Sanders. “Elke keer Sarah op het podium stapt, word ik opgewonden. Ik weet niet echt wat we gaan krijgen: een persbriefing, een boel leugens of gaan we verdeeld worden in teams?" Sanders kon haar kwade blik niet verbergen.

“Ik vind Sarah eigenlijk wel leuk", zo ging Wolf verder. "Ze is heel vindingrijk. Ze verbrandt feiten en gebruikt het as om een perfecte oogschaduw te maken. Misschien is ze ermee geboren, misschien zijn het leugens. Het zijn waarschijnlijk leugens.”

Ivanka Trump

Wolf nam ook Ivanka Trump - de oudste dochter van de president - onder de loep. “Het was de bedoeling dat ze een voorvechter zou worden voor vrouwen, maar nu blijkt dat ze evenveel van pas komt voor vrouwen als een lege doos tampons. Ze heeft nog niets gedaan om vrouwen te bevredigen. Zo vader, zo dochter, denk ik dan", sneerde Wolf. “Ivanka ziet er wel goed uit. Ze is de pampervuilbak van de regering. Van buiten ziet ze er proper uit, maar van binnen zit het nog steeds vol shit.”

Kellyanne Conway

Ook Kellyanne Conway - voormalig campagnedirecteur en nu raadgeefster van de president - kon niet ontsnappen. “Jullie moeten stoppen met haar uit te nodigen in jullie shows”, zei Wolf tegen de media. “Ze liegt alleen maar. Als je haar geen platform geeft, kan ze nergens meer liegen.”

Lees verder onder de foto.

Reacties

Sean Spicer, die tot vorige zomer woordvoerder was van het Witte Huis, zegt in een interview met The Guardian dat hij niet gediend is met de monoloog van Wolf. “Het was echt smerig. Het idee dat mensen daarvoor applaudisseerden. Het is één iets om het eerste amendement (vrijheid van meningsuiting, nvdr.) te vieren, maar vanavond was een van de meest smerige, bedroevende dingen die ik ooit in mijn leven heb gehoord. De taal en de referenties waren er allemaal over.”

Spicer tweette ook dat de monoloog een schande was. Wolf reageerde al snel met een “Dank u!”.

Tonight’s #WHCD was a disgrace Sean Spicer(@ seanspicer) link

Thank you! https://t.co/0Nsx5ZBj8c Michelle Wolf(@ michelleisawolf) link

Sanders en Conway hebben geen commentaar gegeven. Maar Mercedes Schalpp, een assistent van de president, tweette: “Geschokt door de gekke zogezegde komiek die Sarah Huckabee heeft aangevallen tijdens het Correspondents’ diner”.

Completely appalled by the so called and twisted comedian at the #WHCA dinner who attacked @SarahHuckabee. Mercedes Schlapp(@ mercedesschlapp) link

My wife @mercedesschlapp and I walked out early from the wh correspondents dinner. Enough of elites mocking all of us Matt Schlapp(@ mschlapp) link

Wolf kreeg ook heel wat steun voor haar ongefilterde monoloog.

Look at all the people who “hate political correctness” clutching their pearls over Michelle Wolf. #WHCD Julie S.(@ Juliess31) link

They call you liars. They call Mexicans rapists. They call Muslims murderers. They support white supremacists. But someone calls them out on what they do, & suddenly they’re heroes for not walking out. https://t.co/B9aT7moy2C Kumail Nanjiani(@ kumailn) link

When you’re the mouthpiece for tearing families apart daily, scamming PoC out of their voting rights & generally looting the Fed govt to gift billions to the wealthiest while dry-fucking the poor, you’re goddamned right you have to sit there & absorb a few jokes. Boo fucking hoo. Andy Richter(@ AndyRichter) link

Shame on @michelleisawolf for offending all those good people who are somehow not offended by a president who bragged about sexual assault and walking into the dressing rooms of teen beauty contestants and who also raped his wife. You should apologize! Danny Zuker(@ DannyZuker) link