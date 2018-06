Comedian belt Trump op Air Force One, en die heeft duidelijk niets door TK

30 juni 2018

12u03

Bron: The Guardian 2 Het ziet ernaar uit dat Donald Trump in de luren is gelegd door komiek John Melendez. In een podcast die de man deze week online zette, lijkt hij een telefoongesprek te voeren met de president terwijl die zich op Air Force One bevindt. Trump zelf denkt dat hij met een senator aan het bellen is.

Melendez, die regelmatig te gast is op talkshows van Howard Stern en Jay Leno, publiceerde gisteren een podcast waarin hij drie minuten lang belt met de president van de Verenigde Staten. Hij gaf zich daarbij uit voor senator Robert Menendez.

Het kostte de komiek slechts anderhalf uur om Trump aan de lijn te krijgen. Hij belt eerst naar het Witte Huis onder zijn eigen naam, maar wordt algauw afgewimpeld. Vervolgens probeert hij het opnieuw met een Brits accent en doet zich voor als een assistent van de senator. De operator neemt zijn bericht aan, en belt dan later terug om het 'telefoonnummer van de senator' te bevestigen. "Wij kennen het nummer dat je opgegeven hebt niet", aldus de dame. Maar wanneer Melendez verklaart dat de senator op vakantie is en daardoor een ander nummer gebruikt, zijn haar twijfels gesust.

Felicitaties

Niet veel later krijgt hij telefoon van Jared Kushner, die samen met Trump een rally in North Dakota bijwoonde en met zijn schoonvader op Air Force One zit. Uiteindelijk geeft die de president door, waarna die drie minuten met de komiek praat.

Lees verder onder de foto.

Trump begroet de 'senator' erg familiair. "Hoi Bob, hoe gaat het? Mijn felicitaties, we zijn allemaal erg trots op jou", klinkt het. "Je bent door een erg moeilijke periode gegaan en ik vind dat de situatie niet eerlijk was, maar proficiat." Vermoedelijk doelde Trump daarmee op het corruptieonderzoek naar de Democratische Menendez, dat na vijf jaar afgesloten werd in het voordeel van de senator.

De twee hebben het ook even over het betwiste immigratiebeleid. "Luister, ik wil deze situatie net zo hard oplossen als iedereen op topniveau", zegt Trump daarover. "Maar ik werk liever aan de grote oplossing in plaats van aan een kleine." Ten slotte vraagt Melendez aan de president of hij een niet al te conservatieve persoon wil aanduiden voor de Supreme Court, waarop die antwoordt dat 'hij een erg lange lijst met mensen' heeft en dat hij binnen 12 tot 14 dagen een beslissing zal nemen.

Queen Elizabeth

Hoewel het Witte Huis niet officieel wilde reageren op de podcast, ziet het er toch naar uit dat het voorval echt gebeurd is. Een van de woordvoerders liet aan CNN weten dat hij de echtheid van de opname niet ontkent. "De president wil altijd toegankelijk zijn voor het publiek, en wil dat ze de mogelijkheid hebben om interactie te hebben met hen", minimaliseerde die het gebeuren. "De keerzijde van de medaille is dan dat de kanalen soms te ver openstaan en dat vergissingen kunnen gebeuren."

Volgens website Politico gaat het er intern echter veel paniekeriger aan toe. Zo zou het Witte Huis 'zich grote zorgen maken' en proberen ze uit alle macht te achterhalen hoe dit precies kon gebeuren.

Trump is echter lang niet het eerste staatshoofd dat zich in de luren laat leggen. Zo belde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson in mei nog 18 minuten lang met de Armeense eerste minister. Tenminste, dat dacht hij toch, want in werkelijkheid ging het om een Russische grappenmaker. En ook Queen Elizabeth II werd ooit in de luren gelegd: zij belde in 1995 17 minuten lang met een Canadese radiopresentator, die zich voordeed als de eerste minister.