Combinatie van medicatie waarmee Trump behandeld wordt, zou in ons land geen enkele covid-patiënt krijgen

Experimentele cocktail van antistoffen uit muizen, zink en vitamine D moet president erbovenop helpen

Philippe Ghysens

03 oktober 2020

18u52

Van alle medicijnen die president Trump krijgt, bestaat alleen van Remdesivir bewijs dat het ziekteverloop van Covid-19 wordt beïnvloed, en dan nog enkel bij ernstig zieke patiënten. De experimentele cocktail van anti-stoffen? Niemand weet of het iets afdoet. Vitamine D? De kans op een tekort aan vitamine D buiten de donkere wintermaanden is heel klein. Wel zeker is dat Trump een risicopatiënt is: “Man, overgewicht en leeftijd. Zijn BMI is boven de 30. Dat is een risicofactor voor een ernstiger ziekteverloop”, zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). “Zijn ziekte kan de komende dagen nog wel verergeren, dus het is toch nog wel een week bang afwachten”.