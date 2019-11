Columniste die Trump beschuldigde van aanranding dient nu ook klacht in voor laster ttr

04 november 2019

21u55

Bron: belga 0 Een columniste heeft vandaag een klacht ingediend tegen de Amerikaanse president Donald Trump wegens laster. Ze neemt de uitlatingen niet die Trump deed nadat zij hem beschuldigd had van aanranding in een warenhuis in New York twintig jaar geleden.

De vrouw, E. Jean Carroll, kwam in juni naar buiten met het verhaal van aanranding en verkrachting. Ze zei dat Trump gewelddadig werd in een kleedkamer in warenhuis Bergdorf Goodman. In haar klacht bij het Hooggerechtshof in New York beschuldigt ze de president van een "reeks valse en lasterlijke verklaringen", toen hij de verkrachting ontkende. “Hij besmeurde haar integriteit, eerlijkheid en waardigheid. Allemaal in de nationale pers”, klinkt het.



Trump zei dat hij Carroll nooit had ontmoet en suggereerde dat haar beschuldigingen politiek en financieel gemotiveerd waren. In een interview met de Amerikaanse nieuwssite The Hill zei hij: “Ze is mijn type niet”. In een reactie op CNN gaf Carroll aan dat ze “blij was dat ze Trumps type niet is”.

Schadevergoeding

Carroll, die columns schreef voor tijdschrift Elle, wil een schadevergoeding. "Ik doe dit voor iedere vrouw die ooit lastiggevallen is, aangerand, het zwijgen opgelegd, of vrijuit heeft gesproken waarna ze haar te schande maakten, belachelijk maakten, kleineerden en ontsloegen", zegt ze in een persbericht. "Niemand in dit land staat boven de wet, ook niet de president."

Het Witte Huis noemt Carroll in een reactie "een bedriegster". "Het verhaal dat ze gebruikte om haar waardeloos boek te verkopen, is nooit gebeurd. Punt", zei woordvoerster Stephanie Grisham.

Trump wordt ervan beschuldigd meer dan tien vrouwen aangerand te hebben. Zelf ontkent hij dat ooit een misstap heeft begaan.

Bekijk ook:

Trump ontkent verkrachting: “Ze is mijn type niet”