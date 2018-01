Column: Hoe komen die jonge Marokkaanse gasten toch aan zulke dikke Audi's? De relatie die Marokkanen hebben met geld is niet altijd verstandig te noemen, schrijft Nederlands-Marokkaanse Volkskrant-columnist Redactie

20 januari 2018

10u44

Bron: De Volkskrant 17 Hoe komen die jonge Marokkaanse gasten aan zulke dikke Audi's? Hayat weet het wel.

Ze staan op het punt de weg over te steken als er een vrolijke bruiloftsstoet langsrijdt. Niemand hoeft zich af te vragen wat voor bruiloft het betreft, want de Marokkaanse muziek, het luide getoeter en een Marokkaanse vlag ter grootte van een strandlaken verraden de oorsprong van de feestgangers. En dat het een feest wordt, is wel duidelijk, want iedereen zingt, klapt en schudt mee. Behalve één meisje dat met getuite lippen een selfie neemt. Moet ook gebeuren. Mijn man kijkt de stoet even na en vraagt me: 'Hoe komen die jonge gasten aan zo veel dikke Audi's? Er zat werkelijk geen één normale auto tussen.' Ik grinnik en antwoord dat er vast eentje tussen zit die eerlijk is verdiend. Verder zal er ook minstens één zijn die een creatievere herkomst heeft en de rest komt gewoon van autoverhuur.nl. Mijn man verwondert zich over dat laatste en vraagt zich af waarom je als genodigde een auto zou moeten huren voor een feest.

