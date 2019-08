Columbia vraagt om internationale hulp bij bestrijding bosbranden - Bolivia zet Boeing Supertanker in kv

25 augustus 2019

02u33

Bron: Belga 1 De Colombiaanse president Ivan Duque vraagt de internationale gemeenschap om extra middelen om het Amazonegebied te vrijwaren. De oproep van Duque komt er terwijl gisteren over heel Brazilië opnieuw honderden nieuwe brandhaarden ontstonden. Ook i n Bolivia breiden de bosbranden van de voorbije dagen uit ondanks de inspanningen van de brandweer en de inzet van een blusvliegtuig.

“Ik wil graag (...) een oproep doen aan de internationale gemeenschap opdat ze begrijpt dat er naast toespraken ook middelen en wetenschappelijke ondersteuning nodig zijn” willen we de longen van de wereld behouden, verklaarde de staatsleider.

Na een telefonisch onderhoud met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro preciseerde Duque dat de fondsen ook zullen worden gebruikt voor de strijd tegen de transnationale criminaliteit die het Amazonegebied treft.

De Colombiaanse president voegde er aan toe dat hij aan de verschillende landen die een deel van het Amazonewoud op hun grondgebied herbergen, zal vragen om een “gemeenschappelijke verklaring” aan te nemen met de bedoeling de biodiversiteit van het grootste tropisch woud ter wereld te beschermen. Naast Brazilië en Colombia gaat het om Peru, Bolivia, Venezuela, Guyana, Frans-Guyana, Suriname en Ecuador.

Blusvliegtuig Bolivia

In Bolivia stond gisteren al 950.000 hectare in brand, zo blijkt uit cijfers van de autoriteiten. De vlammen zouden inmiddels 32 procent van het Chiquitanowoud hebben vernield. Maar liefst 1.871 gezinnen uit 11 gemeenten en 35 inheemse gemeenschappen zijn getroffen.

Het blusvliegtuig, een Boeing Supertanker 747-400 die de regering van een Amerikaanse firma huurt, zal na het doven van de brandhaarden in de bergen nabij Ipiás worden ingezet boven de Tucavaca vallei in de Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld dat zich uitstrekt over delen van Brazilië, Bolivia en Paraguay. Vervolgens zal het vliegtuig ook blusoperaties uitvoeren in de bergen van Otuquis, in Charagua aan de grens met Paraguay en in het noorden in de regio's San Matías, San Rafael en San Miguel de Velasco, zo liet de bevoegde minister weten.