Colorado overweegt Columbine High School te slopen TT

07 juni 2019

13u57

Bron: ANP 0 De lokale autoriteiten in de Amerikaanse plaats Columbine overwegen de Columbine High School te slopen. De plaats waar twee tieners twintig jaar geleden twaalf medescholieren en een leraar doodschoten voordat ze zelfmoord pleegden, wekt nog altijd een "morbide fascinatie".

Het schoolhoofd schreef in een brief aan de ouders van de huidige leerlingen dat mensen Columbine High nog altijd gebruiken als "een macabere bron van inspiratie", citeert de BBC. De school "is de oorsprong van de epidemie van schietpartijen op scholen".

Jaarlijks proberen nog altijd honderden mensen de school binnen te komen en in het afgelopen jaar is dat aantal nog gestegen.

"In 1999 waren er geen richtlijnen over wat te doen met een gebouw zoals Columbine High School", schrijft de rector. "Tegenwoordig raden veiligheidsexperts aan zo'n gebouw te slopen. We denken dat het tijd wordt dat onze gemeenschap dat gaat overwegen."

De Hope Memorial-bibliotheek, die na de schietpartij is gebouwd, zou wel bewaard moeten blijven.