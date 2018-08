Colombiaanse stad geeft raad tijdens hittegolf: "Vermijd seks overdag" LVA

17 augustus 2018

01u12

Bron: AP, Zona Cero 0 De extreme hitte van de afgelopen dagen in Santa Marta, een populaire kustplaats in het noorden van Colombia, vormt een gezondheidsrisico voor de inwoners. Om oververhitting te vermijden formuleerde het stadsbestuur de aanbeveling om seks overdag te vermijden.

Door de aanhoudende hitte in de tropische regio met temperaturen boven de 40 graden is er een enorme toename van gevallen van oververhitting: mensen worden opgenomen met symptomen als hoofdpijn, misselijkheid, braken en diarree ten gevolge van de hittegolf, zegt de lokale gezondheidsambtenaar Julio Salas. Op de radio gaf hij daarom enkele tips mee, waaronder geen seks overdag.

Het is raadzaam "tijdens de warmste uren van de dag geen seks te hebben of de liefde te bedrijven, vooral dan op de middag, want deze activiteit vergt een fysieke inspanning en verhoogt de hartslag", aldus Salas. Hij voegde er wel aan toe dat als je een goede airco hebt, er geen probleem is.

Daarnaast gaf hij ook, meer conventionele tips zoals de zon vermijden, lichte kledij dragen, genoeg water drinken, suikerhoudende dranken vermijden en koud douchen.