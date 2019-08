Colombiaanse soldaten sterven na val van grote hoogte bij vliegshow KVDS

12 augustus 2019

07u53

Bron: Belga 0 Twee soldaten van de Colombiaanse luchtmacht zijn om het leven gekomen, nadat ze tijdens een vliegshow van grote hoogte omlaag waren gevallen. Dat bevestigt president Ivan Duque op Twitter.

De soldaten hingen aan een grote Colombiaanse vlag die door een helikopter aan een snoer in de lucht werd voortgetrokken boven de stad Medellín. Op een video die op het internet werd verspreid, is te zien hoe het snoer knapt en beide mannen tientallen meters omlaag storten.





De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Duque kondigde aan dat het ministerie van Defensie snel klaarheid zal scheppen.