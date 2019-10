Colombiaanse ‘schone slaapster' slaapt tot wel twee maanden lang: moeder smeekt om hulp AW

30 oktober 2019

16u31

Bron: LiveScience, CNews 0 De 17-jarige Colombiaanse Sharik Tovar is gediagnosticeerd met het zeldzame Kleine-Levin of ‘schone slaapster’-syndroom. Dat betekent dat ze - eenmaal ze in dromenland is - tot wel twee maanden aan een stuk kan slapen. Haar moeder smeekt de regering nu om hulp.

Eigenlijk begonnen de problemen reeds toen de kleine Tovar amper twee jaar oud was. Het kleine meisje begon langer en langer te slapen met episodes tot wel 48 uur aan een stuk. De langste periode die de schone slaapster doorbracht in dromenland, hield maar liefst twee maanden aan.

Hoe zoiets kan? Sharik Tovar lijdt aan het syndroom van Kleine-Levin of periodieke slaapzucht, een neurologische aandoening die voorkomt bij jonge mensen. Tijdens een periode van slaapzucht is het niet ongewoon om in één ruk tot bijna 24 uur te slapen. Personen die eraan lijden, kunnen tussenin wel enkele uurtjes wakker gemaakt worden (of worden in het ergste geval wakker gemaakt), waardoor er net voldoende tijd is om te eten en naar het toilet te gaan. De meesten ‘ontgroeien’ het syndroom en hebben er geen last meer van eenmaal ze zo’n dertig jaar oud zijn.

Steun

Nadat Sharik Tovar gediagnosticeerd werd met het zeldzame syndroom, zegde haar moeder haar job op om voor haar dochter te zorgen. Tijdens een episode van slaapzucht, wil de moeder immers voorkomen dat haar dochter alleen thuis is. Want als ze dan wakker wordt, is ze erg verward en gedesoriënteerd. Dikwijls herkent ze het gezicht van haar eigen moeder niet meteen.

Verder nog wil ze ervoor zorgen dat haar dochter voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, dus mixt ze eten en voedert ze de brij vervolgens aan haar dochter.

Omdat de situatie verre van ideaal is, smeekt de moeder nu om hulp van de overheid. Ze vraagt om meer financiële steun en een “dringende” neurologische behandeling. Bovendien kan ze de huur van haar huis niet langer betalen, omdat ze haar job moest opzeggen. Dus vraagt ze ook daarbij enige steun van de overheid.

Wereldwijd zijn er amper veertig personen bekend die lijden aan de neurologische aandoening. Onder hen ook de Vlaamse Chiara Contino uit Drongen. Zij sliep in de winter van 2013 bijvoorbeeld 119 dagen aan een stuk.