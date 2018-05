Colombiaanse presidentsverkiezingen nog niet beslist: tweede ronde nodig



Bron: Belga 2 De rechtse kandidaat Iván Duque heeft de eerste ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Zijn partij Centro Democrático behaalde 39,1 procent van de stemmen. Dat maakte de kiescommissie deze nacht bekend, na telling van zo goed als alle stemmen.

Gustavo Petro, de kandidaat van de linkse beweging Colombia Humana, greep met 25,1 procent de tweede plaats. De twee kandidaten met de meeste stemmen nemen het tegen elkaar op in een tweede ronde op 17 juni. De ex-burgemeester van Medellín, Sergio Fajardo, eindigde met 23,8 procent op de derde plaats. De vroegere vicepresident Germán Vargas Lleras behaalde 7,2 procent, gewezen vredesonderhandelaar Humberto de la Calle tot slot 2,1 procent.

Vredesakkoord omstreden

Tijdens de kiescampagne ging het vooral over de toekomst van het historische vredesakkoord met de linkse guerillabeweging Farc. Het internationaal bejubelde vredesakkoord is in het Zuid-Amerikaanse land zelf zeer omstreden. Duque wil het verdrag op wezenlijke punten veranderd zien, wat de ex-rebellen weer naar de wapens kan doen grijpen. Petro daarentegen wil het akkoord behouden.