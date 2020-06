Colombiaans leger redt ontvoerde toeristen uit handen van guerrillastrijders TTR

19 juni 2020

09u39

Het Colombiaanse leger heeft twee toeristen gered die drie maanden geleden werden ontvoerd door guerrillastrijders. Het gaat om een Zwitser en een Braziliaan. Dat bericht BBC.

De Zwitserse Daniel Max Guggenheim en de Braziliaanse Jose Ivan Albuquerque werden bevrijd nadat twee soldaten hen gevonden hadden in een afgesloten ruimte. Ook de vermoedelijke ontvoerder werd gevat. Hij zou deel uitmaken van de rebellenbeweging FARC, meldt het leger.

Beide toeristen reisden door Cauca, in het zuidwesten van Colombia, toen een schutter een wapen op hun voertuig richtte. Vervolgens werden ze samen met hun twee honden ontvoerd. In ruil voor hun vrijlating eisten de rebellen tientallen miljoenen peso’s. De twee reizigers werden regelmatig naar andere locaties gebracht om te verhinderen dat de autoriteiten hen makkelijk konden opsporen.

“We hebben het overleefd”, reageert Guggenheim opgelucht. “Het is al enkele maanden geleden dat we onze families nog gesproken hebben. Het is erg moeilijk. Ondanks alles wat ik hier in Colombia heb meegemaakt, blijf ik van dit land houden.”

FARC

De Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC), een van de grootste rebellengroepen in Colombia, werd opgericht in 1964 als een gewapende vleugel van de Communistische Partij. De belangrijkste stichters waren kleine boeren en landarbeiders die zich hadden verenigd om te vechten tegen de ongelijkheid in Colombia.

De groepering wordt door de Colombiaanse regering, de VN, de VS en de EU beschouwd als een terroristische organisatie. Naast drugshandel verwerft de FARC inkomsten door ontvoeringen van grootgrondbezitters, politici en toeristen. De bekendste ontvoering was die van presidentskandidate Ingrid Betancourt. Betancourt kon in 2008, na meer dan zes jaar, bevrijd worden.

De Colombiaanse autoriteiten kondigden in 2016 aan dat er na vier jaar onderhandelen een vredesakkoord was bereikt met de FARC. Met het vredesakkoord zou een einde kunnen komen aan een conflict dat in de loop der jaren in totaal aan 220.000 mensen het leven kostte. Verschillende commandanten hebben het akkoord verworpen en kiezen nog steeds voor een gewapende strijd.