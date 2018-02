Colombia zet ruim 100 Venezolanen het land uit IB

18 februari 2018

04u25

Bron: Belga 0 De Colombiaanse autoriteiten hebben 102 illegale Venezolanen teruggestuurd. Dat meldden militaire bronnen. Door de zware economische en politieke crisis in Venezuela zijn de voorbije maanden honderdduizenden mensen het land ontvlucht.

De Venezolanen werden onderschept in stad Arauca, in het gelijknamige departement in het westen van Colombia aan de grens met Venezuela, door de GEM (Grupo Especial Migratorio). De eenheid werd speciaal opgericht om het het hoofd te bieden aan de massale migratie vanuit het buurland.

Economische en politieke crisis

Door de zware economische en politieke crisis in Venezuela zijn de voorbije maanden honderdduizenden mensen het land ontvlucht. Er is een nijpend tekort aan levensmiddelen en de inflatie is er torenhoog.

Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) verblijven alleen al in Colombia nu al meer dan 600.000 Venezolanen.

Meer over Venezuela

Colombia